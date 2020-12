Vedcov uchvátili vzorky asteroidu, ktoré nazbierala sonda Hajabusa-2

Tokio 15. decembra (TASR) - Japonských vedcov v utorok uchvátili vzorky asteroidového prachu z asteroidu Ryugu, ktorý na Zem doručila japonská sonda Hajabusa-2 počas dosiaľ nevídanej vesmírnej misie, uviedla agentúra AFP.



Vedci z japonskej vesmírnej agentúry JAXA v utorok otvorili vnútorný obal kapsuly, pričom už na povrchu jej vonkajšieho obalu našli stopy asteroidového prachu.



"Keď sme ju otvorili, zostal som bez slov. Bolo to oveľa viac, než sme čakali a bolo toho toľko, že som bol vskutku uchvátený," uviedol vedec z agentúry JAXA Hirotaka Savada.



"Neboli to jemné prachové čiastočky, ale viacero kusov o veľkosti niekoľkých milimetrov," dodal. Vedci dúfajú, že vzorky materiálov im pomôžu poodhaliť formovanie vesmíru a možno poskytnú kľúč k tomu, ako vznikol na Zemi život, píše AP.



Japonská sonda zozbierala vzorky povrchového prachu a nedotknutého materiálu z asteroidu Ryugu, ktorý je od Zeme vzdialený približne 300 miliónov kilometrov. Sondu do vesmíru vypustili v roku 2014.



Začiatkom tohto mesiaca sonda doniesla na Zem vzorky uzavreté v kapsule. Pristála 5. decembra v austrálskej púšti a neskôr ju preniesli do Japonska.



Výskumníci dosiaľ neprezradili, či je hmotnosť vzoriek rovnaká alebo vyššia ako 0,1 gramu, aké na asteroide plánovali nájsť. Seičiro Watanabe z Nagojskej univerzity v Japonsku, ktorý s agentúrou JAXA spolupracuje, uviedol, že je beztak unesený. "Máme veľa (vzoriek) a zdá sa, že obsahujú veľa organickej hmoty," dodal.



Polovicu získaných vzoriek si medzi sebou rozdelia japonská vesmírna agentúra JAXA, americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) a ďalšie medzinárodné organizácie. Zvyšok bude použitý na budúce štúdie.



Japonská vesmírna misia tu však nekončí, jej ďalším cieľom sú dva nové asteroidy, pripomína AFP.