JAR a EÚ podpísali dohodu o partnerstve v oblasti kritických minerálov
Autor TASR
Johannesburg 20. novembra (TASR) - Južná Afrika a Európska únia (EÚ) vo štvrtok dva dni pred plánovaným začiatkom summitu skupiny štátov G20 podpísali dohodu o partnerstve v oblasti kritických minerálov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Obe strany zároveň prisľúbili brániť multilateralizmus. „Podpisujeme bezprecedentnú dohodu,“ vyhlásil juhoafrický prezident Cyril Ramaphosa na tlačovej konferencii po boku predsedníčky Európskej komisie (EK) Ursuly von der Leyenovej a predsedu Európskej rady Antónia Costu. Krátko predtým podpísal juhoafrický minister pre nerastné suroviny a ropu Gwede Mantashe s európskymi zástupcami memorandum o porozumení.
„Už sa nebudeme spoliehať len na ťažbu nerastných surovín. Budeme chcieť tieto minerály ťažiť a spracovávať priamo na mieste ťažby, aby sa Južná Afrika začala posúvať nahor v hodnotovom reťazci,“ vyhlásil Ramaphosa.
Európski predstavitelia sa podľa agentúry Reuters snažia zabezpečiť dodávky desiatok rôznych kovov pre vývoj nových technológií či pre obranu, ktoré sú nevyhnutné pre prechod od fosílnych palív k obnoviteľným zdrojom energie. Čína ako hlavný svetový vývozca minerálov vzácnych zemín hrozí obmedzeniami pre ich vývoz.
Európske plány zahŕňajú vytváranie zásob minerálov vzácnych zemín a vývoj spoločného únijného nákupného mechanizmu v hodnote približne deviatich miliónov eur. „Potrebujeme tieto vstupy, aby sme mohli podporiť prechod na čistú energiu tu aj v Európe. Budúcnosť našej ekonomiky tak závisí od spravodlivých a spoľahlivých dodávateľských reťazcov,“ uviedla von der Leyenová.
Podľa šéfky eurokomisie ruská vojna na Ukrajine a jej dopady na dovozy energetických surovín do Európy prebudili celý kontinent a prinútili ho diverzifikovať svoje zdroje.
Južná Afrika od soboty hostí tohtoročný summit G20. Americký prezident Donald Trump 8. novembra oznámil, že sa na ňom nezúčastnia žiadni americkí predstavitelia, no vo štvrtok Ramaphosa oznámil, že „si bojkot rozmysleli“ a v nejakej forme by sa na summite chceli zúčastniť. Biely dom toto tvrdenie poprel.
