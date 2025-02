JAR chce ponechať svojich vojakov v Kongu, Rwanda to ostro kritizuje

Pretória 3. februára (TASR) - Juhoafrický prezident Cyril Ramaphosa v pondelok sľúbil, že JAR bude pokračovať v podpore Konžskej demokratickej republiky (KDR) napriek výzvam niektorých politických strán na stiahnutie jednotiek po tom, čo tam od roku 2023 zahynulo už 14 juhoafrických vojakov. Rwanda v reakcii na to obvinila JAR zo záujmu o nerastné bohatstvo KDR, informuje TASR podľa správ agentúry AFP.



"Dosiahnutie trvalého mieru a bezpečnosti na východe KDR vyžaduje kolektívnu vôľu spoločenstva národov. Juhoafrická republika neprestane podporovať obyvateľov KDR," povedal Ramaphosa vo vyhlásení.



Hovorkyňa rwandskej vlády na sieti X reagovala vyhlásením, že JAR posiela konžskému prezidentovi Félixovi Tshisekedimu vojakov, aby mu pomáhali bojovať proti jeho vlastným občanom. "Prosím, povedzte svojim ľuďom pravdu o vašich osobných záujmoch na ťažbe (nerastov) v v KDR, za ktorú zomierajú juhoafrickí vojaci," uviedla hovorkyňa.



Podľa správy OSN má práve Rwanda na východe KDR tisíce vojakov, ktorých cieľom je zabezpečiť zisky z ťažby vzácnych zemín. Rwanda má tiež údajne kontrolu nad povstaleckou skupinou M23, ktorú podľa OSN aj vytvorila. M23 minulý týždeň obsadila mesto Goma na východe KDR a avizovala, že postúpi až na hlavné mesto Kinshasa.



Od roku 2023 prišlo o život na východe KDR 14 juhoafrických vojakov, ktorí boli súčasťou mierovej misie organizovanej Juhoafrickým rozvojovým spoločenstvom (SADC). Juhoafrický prezident v tejto súvislosti rokoval so svojím rwandským náprotivkom Paulom Kagamem. Ten po stretnutí obvinil Ramaphosu zo zavádzania o jeho priebehu. Podľa Kagameho nemajú juhoafrické jednotky na východe KDR čo hľadať a sú to "ozbrojené sily zapojené do útočných operácií na pomoc vláde KDR v boji proti vlastným ľuďom".



SADC vyjadrilo podporu KDR a podporilo pokusy o mediáciu zo strany Angoly a Kene. Organizácia vyzvala na usporiadanie spoločného summitu s Východoafrickým spoločenstvom (EAC). Summit sa uskutoční pod kenským predsedníctvom SADC cez víkend v Tanzánii. Zúčastnia sa na ňom lídri štátov oboch organizácií, ako aj prezident KDR a prezident Rwandy.