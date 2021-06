Exprezidenta JAR Zumu odsúdili na 15 mesiacov väzenia

Johannesburg 29. júna (TASR) - Najvyšší súd Juhoafrickej republiky (JAR) udelil v utorok bývalému prezidentovi krajiny Jacobovi Zumovi trest odňatia slobody v dĺžke 15 mesiacov za pohŕdanie súdom, informovala agentúra AFP.



Súd podľa svojich vyjadrení "nemal inú možnosť" a Zumu uznal za vinného z pohŕdania súdom, pretože exprezident sa odmietal dostaviť na pojednávania.



Zuma (79) je obvinený z korupcie v súvislosti s obchodovaním so zbraňami v 90. rokoch minulého storočia.



Súdny proces za začal v roku 2019, Zuma však pred súdom vypovedal len raz - v júli 2019, píše AFP. Exprezident sa potom opakovane nedostavil na pojednávanie a ako dôvody uvádzal zdravotné problémy a prípravu na ďalšie pojednávania.



V novembri minulého roka sa na súd dostavil, no odišiel bez toho, aby poskytol výpoveď. Súdne úrady následne najvyšší súd požiadali, aby zasiahol.



Zuma čelí celkovo 16 obvineniam vrátane sprenevery, vydierania a prania špinavých peňazí v súvislosti nákupom vojenskej techniky a vybavenia z roku 1999, keď bol viceprezidentom, pripomína AFP. Za prezidenta ho zvolili v roku 2009.



Zuma odstúpil z postu prezidenta vo februári 2018, a to pre obvinenia zo sprenevery, vydierania a prania špinavých peňazí po tom, ako mu to nariadila jeho vlastná strana Africký národný kongres (ANC).