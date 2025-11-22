< sekcia Zahraničie
JAR: Iniciatíva vyzbierala 11 miliárd na boj s AIDS a maláriou
Mnohí veľkí darcovia však ustupujú, najmä po zmene systému pomoci v Spojených štátoch.
Autor TASR
Johannesburg 22. novembra (TASR) - Globálna zdravotnícka iniciatíva bojujúca proti AIDS, tuberkulóze a malárii vyzbierala v piatok na podujatí v Johannesburgu 11,34 miliardy dolárov. Výsledná suma je pritom nižšia ako pôvodne stanovený cieľ na roky 2027-2029, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
Globálny fond na boj proti AIDS, tuberkulóze a malárii so sídlom v Ženeve sa snaží vyzbierať 18 miliárd dolárov na svoju činnosť. Mnohí veľkí darcovia však ustupujú, najmä po zmene systému pomoci v Spojených štátoch.
„Financií bude málo, takže musíme byť múdrejší,“ povedal výkonný riaditeľ fondu Peter Sands na podujatí v rámci summitu skupiny G20, ktorá združuje 20 najväčších svetových ekonomík. Starý model financovania je podľa jeho slov minulosťou, a preto je nevyhnutné, aby sa krajiny stali sebestačnejšími. Globálny fond plánuje v roku 2026 znížiť prevádzkové náklady o 20 percent, avizoval Sands.
Spojené štáty prisľúbili fondu príspevok vo výške 4,6 miliardy dolárov. USA sú už dlho najväčším donorom a v roku 2022 bývalý prezident Joe Biden usporiadal zbierku a prisľúbil 6 miliárd dolárov, hoci nová administratíva túto sumu ešte v plnej výške neposkytla. Globálny fond už varoval krajiny, že v dôsledku nedostatku finančných prostriedkov dôjde do konca roka 2026 k zníženiu existujúcich grantov.
Organizácia tvrdí, že od svojho vzniku v roku 2002 zachránila 70 miliónov ľudských životov, pričom spolupracovala s vládami napríklad pri distribúcii sieťok proti komárom, v rámci antiretrovírusovej terapie na liečbu HIV či pri liečbe tuberkulózy.
Globálny fond na boj proti AIDS, tuberkulóze a malárii so sídlom v Ženeve sa snaží vyzbierať 18 miliárd dolárov na svoju činnosť. Mnohí veľkí darcovia však ustupujú, najmä po zmene systému pomoci v Spojených štátoch.
„Financií bude málo, takže musíme byť múdrejší,“ povedal výkonný riaditeľ fondu Peter Sands na podujatí v rámci summitu skupiny G20, ktorá združuje 20 najväčších svetových ekonomík. Starý model financovania je podľa jeho slov minulosťou, a preto je nevyhnutné, aby sa krajiny stali sebestačnejšími. Globálny fond plánuje v roku 2026 znížiť prevádzkové náklady o 20 percent, avizoval Sands.
Spojené štáty prisľúbili fondu príspevok vo výške 4,6 miliardy dolárov. USA sú už dlho najväčším donorom a v roku 2022 bývalý prezident Joe Biden usporiadal zbierku a prisľúbil 6 miliárd dolárov, hoci nová administratíva túto sumu ešte v plnej výške neposkytla. Globálny fond už varoval krajiny, že v dôsledku nedostatku finančných prostriedkov dôjde do konca roka 2026 k zníženiu existujúcich grantov.
Organizácia tvrdí, že od svojho vzniku v roku 2002 zachránila 70 miliónov ľudských životov, pričom spolupracovala s vládami napríklad pri distribúcii sieťok proti komárom, v rámci antiretrovírusovej terapie na liečbu HIV či pri liečbe tuberkulózy.