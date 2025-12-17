< sekcia Zahraničie
JAR: Keňania pracovali bez povolenia v centre pre bielych utečencov
Autor TASR
Johannesburg 17. decembra (TASR) - V Juhoafrickej republike (JAR) zatkli sedem občanov Kene, ktorí bez pracovných povolení pracovali v centre, kde sa v rámci amerického programu spracovávajú žiadosti zamerané na prijatie bielych Juhoafričanov ako takzvaných utečencov. Keďže mali len turistické víza, úrady ich plánujú vyhostiť a zakázať im vstup na päť rokov, uviedlo ministerstvo vnútra. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa v máji ponúkla štatút utečenca príslušníkom menšinovej komunity bielych Afrikáncov, ktorí sú podľa nej v JAR obeťami diskriminácie a genocídy. Vláda v Pretórii takéto tvrdenia dôrazne odmieta.
Spojené štáty pozvali Keňanov z kresťanskej mimovládnej organizácie so sídlom v Keni, aby prišli do JAR a pomohli urýchliť spracovanie žiadostí o presídlenie „utečencov“ do USA.
Juhoafrické úrady vykonali v utorok na základe spravodajských informácií v centre v Johannesburgu raziu a zistili, že sedem Keňanov vykonávalo prácu, hoci mali iba turistické víza, čo je podľa rezortu vnútra jasným porušením podmienok ich vstupu do krajiny.
„Boli zatknutí a boli im vystavené deportačné príkazy. Po dobu piatich rokov im bude zakázaný vstup do Juhoafrickej republiky,“ píše sa vo vyhlásení.
Trump po návrate do Bieleho domu v januári v podstate zastavil príchod utečencov, ale urobil výnimku pre Afrikáncov - a to napriek tomu, že Pretória trvala na tom, že nie sú prenasledovaní. Prvá skupina potomkov prvých európskych osadníkov v Južnej Afrike bola v máji prevezená do USA charterovým letom. Ďalší údajne nasledovali v menšom počte a komerčnými letmi.
Juhoafrické ministerstvo vnútra uviedlo, že pri razii, ktorá sa neuskutočnila na diplomatickej pôde, neboli zatknutí žiadni americkí úradníci. Takisto neboli obťažovaní žiadni potenciálni „utečenci“, doplnil rezort a dodal, že vláda JAR v tejto veci kontaktovala americké a kenské úrady.
Hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí v reakcii na správy o razii uviedol, že „zasahovanie“ do operácií USA v oblasti utečencov je „neprijateľné“.
