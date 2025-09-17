< sekcia Zahraničie
JAR: Komisia začala vyšetrovanie politikov pre obvinenia z kriminality
Mkhwanazi, generálporučík s viac ako tridsaťročnou praxou, bol prvý, kto vypovedal.
Autor TASR
Pretória 17. septembra (TASR) - Súdna komisia zriadená juhoafrickým prezidentom Cyrilom Ramaphosom na vyšetrenie závažných tvrdení vysokého policajného dôstojníka, ktorý obvinil určitých politikov zo spolupráce s kriminálnymi gangmi, v stredu v hlavnom meste začala verejné vypočutia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Ešte v júli provinčný policajný šéf Nhlanhla Mkhwanazi obvinil ministra polície Senza Mchunu a ďalších vysokých úradníkov z marenia vyšetrovania prípadov, vrátane politicky motivovaných vrážd.
Mkhwanazi tvrdil, že Mchunu prijal finančný obnos peňazí od podnikateľa Vusimuziho „Cata“ Matlalu, ktorý čelí obvineniam z vraždy a prania špinavých peňazí. Policajný dôstojník obvinil tiež ministra z toho, že sa podieľal na rozpustení tímu vyšetrujúceho isté prípady vrážd, aby ochránil ľudí s politickými konexiami.
Mchunu tieto obvinenia odmietol a očakáva sa, že bude vypovedať pred komisiou.
Tieto tvrdenia podnietili prezidenta Ramaphosu k suspendovaniu Mchunu a k vymenovaniu trojčlennej komisie, ktorej predsedá bývalý sudca Ústavného súdu.
Mkhwanazi, generálporučík s viac ako tridsaťročnou praxou, bol prvý, kto vypovedal. „Mojím cieľom bolo preukázať, že systém trestného súdnictva je vystavený neustálej hrozbe a sabotážam, ktoré nás sprevádzajú už dlhší čas... Veríme, že ak sa nič neurobí, hrozí mu skutočné riziko úplného kolapsu,“ zdôraznil.
Predbežná správa komisie by mala byť zverejnená do troch mesiacov. Komisia sa však stala terčom kritiky kvôli pochybnostiam, či sa jej podarí dosiahnuť konkrétne kroky, keďže jej zistenia nie sú zaväzujúce a jej odporúčania závisia výlučne od rozhodnutia prezidenta.
Ešte v júli provinčný policajný šéf Nhlanhla Mkhwanazi obvinil ministra polície Senza Mchunu a ďalších vysokých úradníkov z marenia vyšetrovania prípadov, vrátane politicky motivovaných vrážd.
Mkhwanazi tvrdil, že Mchunu prijal finančný obnos peňazí od podnikateľa Vusimuziho „Cata“ Matlalu, ktorý čelí obvineniam z vraždy a prania špinavých peňazí. Policajný dôstojník obvinil tiež ministra z toho, že sa podieľal na rozpustení tímu vyšetrujúceho isté prípady vrážd, aby ochránil ľudí s politickými konexiami.
Mchunu tieto obvinenia odmietol a očakáva sa, že bude vypovedať pred komisiou.
Tieto tvrdenia podnietili prezidenta Ramaphosu k suspendovaniu Mchunu a k vymenovaniu trojčlennej komisie, ktorej predsedá bývalý sudca Ústavného súdu.
Mkhwanazi, generálporučík s viac ako tridsaťročnou praxou, bol prvý, kto vypovedal. „Mojím cieľom bolo preukázať, že systém trestného súdnictva je vystavený neustálej hrozbe a sabotážam, ktoré nás sprevádzajú už dlhší čas... Veríme, že ak sa nič neurobí, hrozí mu skutočné riziko úplného kolapsu,“ zdôraznil.
Predbežná správa komisie by mala byť zverejnená do troch mesiacov. Komisia sa však stala terčom kritiky kvôli pochybnostiam, či sa jej podarí dosiahnuť konkrétne kroky, keďže jej zistenia nie sú zaväzujúce a jej odporúčania závisia výlučne od rozhodnutia prezidenta.