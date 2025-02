JAR: Menej peňazí na boj proti HIV by mohlo spôsobiť až 500.000 úmrtí

Johannesburg 28. februára (TASR) - Zastavenie financovania programov na boj proti ochoreniu AIDS zo strany Agentúry USA pre medzinárodný rozvoj (USAID) by v Juhoafrickej republike mohlo spôsobiť viac ako 500.000 úmrtí v priebehu 10 rokov. Vo štvrtok to uviedla vedúca Nadácie Desmonda Tutua pre HIV Linda-Gail Bekkerová. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



"Budeme svedkami strát na životoch. V dôsledku straty financovania dôjde k viac ako pol miliónu zbytočných úmrtí a až k pol miliónu nových nákaz," vyhlásila Bekkerová. Odvolala sa pritom na štúdie, ktoré modelovali potenciálny vplyv zníženia financovania.



Podľa vládnych údajov je Juhoafrická republika krajinou s najvyšším výskytom HIV na svete. Nákazou trpí približne 13 percent populácie krajiny, teda 7,8 milióna ľudí.



Aj z tohto dôvodu je Juhoafrická republika jedným z najväčších príjemcov finančných prostriedkov z amerického programu boja proti HIV pod názvom PEPFAR, ktorý bol spustený v roku 2003. AFP pripomína, že program PEPFAR sa podieľa približne 17 percentami na celkom juhoafrickom rozpočte určenom na boj proti HIV.



Juhoafrické organizácie, ktoré dostávajú finančné prostriedky od USAID, uviedli, že zo dňa na deň dostali od amerického ministerstva zahraničných vecí listy, ktoré ich informovali o ukončení grantov.



V oznámeniach, s ktorými sa oboznámila agentúra AFP, sa uvádza, že granty neboli v súlade s prioritami USA a boli "ukončené z dôvodu potrieb a záujmov americkej vlády."



Americký prezident Donald Trump po nástupe do úradu zmrazil všetku zahraničnú pomoc na 90 dní. Americká administratíva vo štvrtok ráno oznámila, že celkovú poskytovanú zahraničnú pomoc zníži o 92 percent, pripomína AFP.