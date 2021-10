JAR nebude používať Sputnik V

Pretória 18. októbra (TASR) – Juhoafrická republika (JAR) neschválila používanie ruskej proticovidovej vakcíny Sputnik V pre obavy, že podávanie tejto očkovacej látky by mohlo prispieť k šíreniu nákazy vírusom HIV u mužov. Informoval o tom v pondelok Juhoafrický regulačný úrad pre zdravotnícke výrobky, ktorého správu citovala agentúra AFP.



K tomuto rozhodnutiu dospel úrad na základe výskumov bezpečnosti modifikovaného adenovírusu Ad5, ktorý obsahuje ruská vakcína, v súvislosti s HIV. Ako ďalej uviedol úrad, spoločnosť, ktorá v JAR požiadala o schválenie vakcíny Sputnik V, nepredložila dôkazy, že táto látka by mohla byť bezpečná v "prostredí vysokého výskytu HIV".



Medicínsky časopis The Lancet ešte vlani upozornil, že v rámci testov vakcíny proti AIDS sa zistila zvýšená náchylnosť neobrezaných mužov na infekciu vírusom HIV, ak boli pred zaočkovaním nakazení adenovírusom Ad5. Ako takisto vlani napísal časopis Science, na adenovírusových vektoroch – aj keď nie Ad5 – sú postavené aj vakcíny od spoločností Johnson & Johnson a AstraZeneca. Pri týchto adenovírusoch však nie sú dôkazy o zvýšenom riziku infekcie vírusom HIV, dodal vtedy časopis.



V JAR používajú vakcíny od spoločností Johnson & Johnson a Pfizer/BioNTech a tiež čínsku látku Sinovac.



Sputnik V zatiaľ nemá schválenie od Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), aj keď ho podávajú už vo viac než 40 krajinách.



JAR je covidom najviac zasiahnutou krajinou na africkom kontinente a zároveň má aj celosvetovo najvyšší počet ľudí nakazených vírusom HIV. Proti covidu sa v JAR nechala zaočkovať iba čosi viac ako štvrtina obyvateľov, ktorí majú na vakcínu nárok. V krajine zároveň tento týždeň začnú očkovať proti covidu deti od 12 rokov a podávať tretiu dávku ľuďom so zníženou imunitou.