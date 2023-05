JAR odsúdila obvinenie o údajných dodávkach zbraní Rusku

Johannesburg 11. mája (TASR) - Juhoafrická republika (JAR) vo štvrtok odsúdila vyjadrenia amerického veľvyslanca v Pretórii o tajnej dodávke zbraní a munície Rusku. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Veľvyslancove vyjadrenia podkopávajú ducha spolupráce a partnerstva" medzi oboma krajinami, uviedol hovorca juhoafrického prezidenta Vincent Magwenya. Podľa jeho slov je "sklamaním", že diplomat "zaujal kontraproduktívny verejný postoj".



"Aj keď doteraz neboli poskytnuté žiadne dôkazy na podporu týchto obvinení, vláda sa zaviazala" v tejto veci začať nezávislé vyšetrovanie, dodal.



Washington návrh na nezávisle preverenie týchto tvrdení privítal. "Určite by to bol vítaný krok," povedal hovorca americkej diplomacie Vedant Patel.



USA sú presvedčené, že na ruskú nákladnú loď, ktorá vlani 6. decembra zakotvila na námornej základni neďaleko Kapského Mesta, boli naložené zbrane a munícia. Neskôr boli prevezené do Ruska, povedal americký veľvyslanec v JAR Reuben Brigety. Uviedol tiež, že na dôveryhodnosť tohto tvrdenia by "stavil svoj život".



Kancelária juhoafrického prezidenta potvrdila, že ruská loď vlani zakotvila v JAR, no účel ani miesto tejto zastávky nekonkretizovala.



Dodal, že vyzbrojovanie Rusov počas vojny na Ukrajine je mimoriadne vážne a spochybnil neutrálny postoj JAR v rusko-ukrajinskom konflikte.



JAR odmieta odsúdiť ruskú inváziu na Ukrajinu. Namiesto toho vyhlásila, že zostane neutrálna a bude presadzovať dialóg ako prostriedok na ukončenie konfliktu.