JAR postihol prudký lejak, počet obetí stúpol na najmenej 45

Johannesburg 12. apríla (TASR) - Najmenej 45 ľudí zahynulo v pobrežnej provincii KwaZulu-Natal na východe Juhoafrickej republiky (JAR), ktorú postihol nezvyčajne hustý lejak. V utorok o tom informovali predstavitelia, ktorí zároveň upozornili, že tento počet je len predbežný, lebo v súčasnosti je ešte mnoho ľudí nezvestných. Správu priniesla tlačová agentúra DPA.



Vládnu obavy, že zranených je mnoho obyvateľov, pričom aj škody na majetku sú rozsiahle. Armádu uviedli do stavu pohotovosti.



Poškodených bolo okolo 100 školských budov, niektoré pritom využívali žiaci a učitelia ako útočisko, kým ich nezachránia. Hlásené boli početné zosuvy pôdy.



Obnova budov bude náročnou úlohou, pretože záplavová voda podmyla mnoho ulíc. Je ťažké odhadnúť celkovú situáciu, keďže z prevádzky boli vyradené mnohé veže pre mobilnú komunikáciu.



Obzvlášť vážne bolo postihnuté mesto Durban. Mnoho dôležitých dopravných komunikácií je teraz pod vodou a niektoré prepravné kontajnery v mestskom prístave odniesla voda.



Štátna elektrárenská spoločnosť Eskom bola tiež postihnutá, pretože v turbínach uviazli naplavené trosky. To si vyžiada cielené odstávky elektriny v celých regiónoch, aby sa zabránilo zlyhaniu celoštátnej elektrickej siete.



Obyvatelia zverejnili na sociálnych sieťach videá, ako sa voda valí do domov a osád. Úrady vyzvali verejnosť, aby sa zdržiavali vo vnútri budov, pretože lejak neprestáva.