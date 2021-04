JAR pozastavila používanie vakcíny Johnson & Johnson

Johannesburg 13. apríla (TASR) - Juhoafrická republika (JAR) v utorok pozastavila používanie vakcíny proti ochoreniu COVID-19 od americkej spoločnosti Johnson & Johnson z dôvodu rizika krvných zrazenín, výskyt ktorých hlásili Spojené štáty. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na ministra zdravotníctva JAR.



"Dobrovoľne sme sa rozhodli pozastaviť používanie tejto vakcíny v našej krajine, kým sa dostatočne nepreskúma kauzálny vzťah medzi tvorením zrazenín a vakcínou firmy J&J," oznámil minister zdravotníctva JAR Zweli Mkhize.



Toto oznámenie spôsobí zdržanie už aj tak stagnujúcej očkovacej kampane v JAR, ktorá je v súvislosti s koronavírusom SARS-CoV-2 najviac postihnutá krajina v Afrike. JAR doteraz očkovala len americkou J&J, píše AFP.



Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) a americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) už predtým v utorok odporučili pozastavenie používania vakcíny od spoločnosti Johnson & Johnson z dôvodu možnej spojitosti so zriedkavým typom krvných zrazenín. J&J neskôr pozastavila dodávky svojej vakcíny do Európy.



Odporúčania FDA by sa podľa Mkhizeho nemali brať na "ľahkú váhu", hoci sa medzi zaočkovanými v JAR zrazeniny nevyskytli.



Juhoafrická republika začala s očkovaním 17. februára. Zatiaľ zaočkovala necelých 290.000 zdravotníckych pracovníkov vakcínou od J&J. V krajine zatiaľ nehlásili výskyt žiadnych zrazenín, píše agentúra AP s odvolaním sa na vyjadrenie Mkhizeho.



Ďalšia fáza očkovania, ktorá sa zameria na pracovníkov v kritických odvetviach a osoby vo veku nad 60 rokov, sa má podľa AFP začať 17. mája.



Úrady v tejto krajine už museli zrušiť plány začať očkovať s vakcínou od spoločnosti AstraZeneca potom, ako štúdie zistili, že táto očkovacia má menšiu účinnosť proti juhoafrickému variantu vírusu, ktorý v JAR prevláda.



JAR si zatiaľ zabezpečila dodanie 31 miliónov dávok vakcíny od J&J a 30 miliónov dávok očkovacej látky od spoločností Pfizer a BioNTech, ktoré však ešte dodané neboli. Ďalších 1,2 milióna dávok vakcín táto krajina dostane prostredníctvom medzinárodného programu COVAX. Nešpecifikované množstvo dodá Africká únia (AÚ).