Prezident JAR odsúdil nárast vrážd žien po uvoľnení opatrení

Johannesburg 15. júna (TASR) - Juhoafrický prezident Cyril Ramaphosa v pondelkovom vyhlásení odsúdil nárast vrážd žien po tom, čo krajina uvoľnila opatrenia zavedené v boji proti šíreniu nového druhu koronavírusu. Píše o tom agentúra AFP.



"V posledné dni ma hlboko rozrušili vraždy mladých žien rukami mužov," uviedol Ramaphosa. "Sú to neľudské činy, ktoré nemajú miesto v našej spoločnosti."



Jeden z najhorších útokov sa odohral na predmestí najväčšieho mesta Johannesburg, kde polícia našla na strome visieť telo dobodanej ženy v ôsmom mesiaci tehotenstva. Polícia však za posledné dni zaznamenala aj niekoľko ďalších prípadov vrážd žien v krajine.



"So znechutením musíme poznamenať, že v čase, keď krajina čelí najzávažnejším hrozbám pandémie, násilní muži využívajú uvoľnené opatrenia na to, aby napádali ženy a deti," dodal prezident.



Minister polície Bheki Cele povedal, že celkový nárast trestných činov spôsobilo zrušenie zákazu predaja alkoholu.



Juhoafrická republika patrí medzi krajiny s najväčším počtom prípadov partnerského násilia. Podľa policajných štatistík je v krajine každé tri hodiny zabitá jedna žena, čo je päťnásobkom svetového priemeru. Približne jednu z dvoch žien zabijú muži, s ktorými majú blízky vzťah.