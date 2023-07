Putin sa nezúčastní na summite BRICS, Rusko bude zastupovať Lavrov

Moskva/Pretória 19. júla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin sa po vzájomnej dohode s prezidentom Juhoafrickej republiky (JAR) Cyrilom Ramaphosom nezúčastní na augustovom summite skupiny rozvíjajúcich sa ekonomík BRICS v Johannesburgu. Ruskú federáciu tam bude zastupovať minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, oznámila v stredu kancelária juhoafrického prezidenta. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Toto rozhodnutie nasleduje po "viacerých konzultáciách", ktoré prezident JAR Cyril Ramaphosa viedol (s Putinom) v posledných mesiacoch, pričom posledná z nich sa uskutočnila v "utorok večer", uviedol hovorca prezidentskej kancelárie Vincent Magwenya.



Na šéfa Kremľa je uvalený zatykač zo strany Medzinárodného trestného súdu (ICC), ktorý Putina obviňuje v súvislosti s nezákonným deportovaním ukrajinských detí do Ruska. Juhoafrická republika ako signatár štatútu ICC by mala Putina zatknúť v prípade, že by sa ocitol na jej území.



Táto záležitosť vyvolala v JAR pálčivú diplomatickú dilemu. Krajina zároveň čelila aj medzinárodnému tlaku, aby ruského prezidenta na summite neprijala, pripomína AFP.



Zástupca prezidenta JAR Paul Mashatile už vopred avizoval, že najlepším riešením bude, ak Putin na summit nepríde. Ramaphosa v utorok vyhlásil, že zatknutie ruského prezidenta Vladimira Putina by sa rovnalo vyhláseniu vojny Rusku.



Juhoafrická republika je súčasným predsedom skupiny BRICS, ktorá združuje aj Brazíliu, Rusko, Indiu a Čínu. Skupina sa považuje za protiváhu Západu v hospodárskych záležitostiach.