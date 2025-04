JAR: Rokovania o prímerí na Ukrajine by sa mali začať bez podmienok

Pretória 24. apríla (TASR) - Juhoafrický prezident Cyril Ramaphosa počas návštevy svojho ukrajinského partnera Volodymyra Zelenského v JAR vo štvrtok povedal, že rokovania o prímerí medzi Kyjevom a Moskvou by sa mali začať bez podmienok. Odkazoval tým napríklad na možné odstúpenie územia Ukrajiny Rusku, o ktorom sa v posledných dňoch diskutuje, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.



Americký prezident Donald Trump v stredu ostro skritizoval Zelenského za odmietnutie uznať ruskú okupáciu polostrova Krym. Takýto postoj podľa jeho slov škodí mierovým rokovaniam s Ruskom a je prekážkou pre dosiahnutie dohody o prímerí.



Juhoafrická republika sa v otázke vojny na Ukrajine snaží prezentovať ako neutrálna strana, no má dobré vzťahy s Ruskom. Obe krajiny tiež patria do zoskupenia BRICS, ktoré spochybňuje hospodársky poriadok ovládaný Západom, píše AFP. Na otázku, či bude Ukrajina musieť v rámci mierových rokovaní odstúpiť nejaké územie Rusku, Ramaphosa odpovedal, že „by sa (o tom) malo hovoriť za rokovacím stolom“.



„Podelil som sa so (Zelenským) o našu vlastnú juhoafrickú skúsenosť a povedal som, že rokovania, ktoré ukončili nočnú moru apartheidu, sa konali bez akýchkoľvek podmienok,“ povedal Ramaphosa na tlačovej konferencii s ukrajinskou hlavou štátu. Ramaphosa tento týždeň absolvoval i samostatné telefonáty s Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom o mierových rokovaniach na Ukrajine.



Zelenskyj pricestoval do Juhoafrickej republiky v noci na štvrtok, keď Rusko zaútočilo na ukrajinské hlavné mesto raketami a bezpilotnými lietadlami. Podľa agentúry AFP tam zahynulo najmenej 12 ľudí a ďalších 90 utrpelo zranenia. Ukrajinský prezident preto oznámil, že ruší časť svojho programu v JAR, aby sa mohol vrátiť do Kyjeva. Išlo o jeho prvú návštevu krajiny, v rámci ktorej sa snažil posilniť medzinárodnú podporu Ukrajiny vzhľadom na narastajúci tlak zo strany Trumpa, píše AFP.



Ramaphosa a Zelenskyj sa stretli už viackrát pri pokusoch afrických lídrov o sprostredkovanie prímeria, no nedosiahli pri tom žiadny skutočný prelom, pripomína AFP.