JAR si pre nediplomatické vyjadrenia predvolala amerického veľvyslanca
Autor TASR
Pretória 11. marca (TASR) - Juhoafrická republika (JAR) si v stredu predvolala amerického veľvyslanca Lea Bozella pre jeho „nediplomatické výroky“ o rasovej politike a súdnych rozhodnutiach. TASR o tom píše s odvolaním na agentúru AFP.
Bozell prevzal pozíciu veľvyslanca vo februári, pričom vzájomné vzťahy medzi USA a JAR sú narušené po nástupe prezidenta Donalda Trumpa. Ten tvrdí, že vláda v Pretórii prenasleduje belošskú menšinu v krajine. Washingtonu tiež prekáža, že JAR na Medzinárodnom trestom súde obvinila Izrael z páchania genocídy v Pásme Gazy.
Nový americký veľvyslanec v prvom verejnom prejave po nástupe do funkcie označil kontroverzný slogan z čias apartheidu „Zabite Búrov, zabite farmárov“ za nenávistný prejav. Juhoafrické súdy v minulosti rozhodli, že tento slogan nie je prejavom nenávisti a mal by sa posudzovať v kontexte oslobodzovacieho boja proti systému apartheidu ustanoveného belošskou menšinou.
„Je mi ľúto, ale je mi jedno, čo hovoria vaše súdy, ide o nenávistný prejav,“ povedal Bozell na utorkovom stretnutí s podnikateľmi. V stredu svoje výroky korigoval na sociálnej sieti X. „Chcem objasniť, že hoci môj osobný názor – podobne ako názor mnohých Juhoafričanov – je, že ‚Zabite Búrov' predstavuje nenávistný prejav, vláda USA rešpektuje nezávislosť a zistenia juhoafrického súdnictva,“ napísal.
Bozell tiež kritizoval afirmatívne kroky JAR zamerané na posilnenie postavenia černošského obyvateľstva v hospodárstve. Uviedol, že táto politika viedla k „stagnácii“ a poškodila ekonomiku.
„Opätovne zdôrazňujeme, že široké posilnenie ekonomickej pozície černochov nie je obráteným rasizmom, ako to bohužiaľ naznačil veľvyslanec,“ uviedol šéf juhoafrickej diplomacie Ronald Lamola. „Je to základný nástroj určený na riešenie štrukturálnych nerovností vyplývajúcich z jedinečnej histórie Južnej Afriky. Je to ústavná povinnosť, ktorú juhoafrická vláda nemôže a nikdy nezanechá,“ povedal.
