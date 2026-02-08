Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
JAR stiahne vojakov z misie OSN v Konžskej demokratickej republike

Príslušníci mierových síl OSN držia svoju vlajku. Foto: TASR/AP

Organizácia Spojených národov oznámila, že čoskoro do tejto nestabilnej oblasti vyšle misiu, ktorá bude presadzovať prímerie.

Autor TASR
Johannesburg, 7. februára 2026 (AFP) - Juhoafrická republika stiahne svojich 700 vojakov nasadených v rámci mierovej misie Organizácie Spojených národov v konfliktmi sužovanej Konžskej demokratickej republike (KDR). TASR o tom píše podľa agentúry AFP, ktorá sa odvoláva informácie z prezidentskej kancelárie.

Južná Afrika vlani repatriovala stovky vojakov nasadených v rámci inej vojenskej misie Juhoafrického rozvojového spoločenstva (SADC) po tom, ako 17 jej vojakov zahynulo v eskalujúcom konflikte medzi vládnymi silami a povstaleckou skupinou M23, ktorú podporuje Rwanda.

Prezident Cyril Ramaphosa informoval generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa o rozhodnutí juhoafrickej vlády stiahnuť svojich vojakov, prezidentská kancelária uviedla v sobotu večer vo vyhlásení, z ktorého vyplýva, že vojakov stiahli zo Stabilizačnej misie Organizácie Spojených národov v Konžskej demokratickej republike (MONUSCO).

Rozhodnutie bolo ovplyvnené potrebou „konsolidovať a reštrukturalizovať zdroje Juhoafrickej národnej obrannej sily“ po 27 rokoch podpory mierových snáh OSN v KDR, uvádza sa vo vyhlásení. Stiahnutie juhoafrických síl, ktoré patria medzi 10 krajín s najväčším počtom vojakov v MONUSCO, by malo byť dokončené do konca roka.

Konflikt vo východnej časti KDR sa vyostril na začiatku roka 2025, keď hnutie M23 obsadilo veľké územia a kľúčové mestá. V januári 2025 sa množili výzvy, aby Južná Afrika stiahla svoje jednotky z tejto oblasti bohatej na nerastné suroviny po tom, čo bolo zabitých niekoľko jej vojakov, vrátane najmenej dvoch nasadených v rámci OSN.

Organizácia Spojených národov oznámila, že čoskoro do tejto nestabilnej oblasti vyšle misiu, ktorá bude presadzovať prímerie.

Katar už niekoľko mesiacov sprostredkováva rokovania medzi konžskou vládou a hnutím M23 a v júli bola podpísaná dohoda o prímerí. Paralelne s tým KDR a Rwanda v decembri vo Washingtone formálne potvrdili mierovú dohodu sprostredkovanú USA.

V sobotnom vyhlásení Južná Afrika tiež uviedla, že bude naďalej podporovať ďalšie „multilaterálne snahy“ SADC, OSN a Africkej únie o dosiahnutie „trvalého mieru“ v KDR.
