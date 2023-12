Stovky hasičov bojujú s lesným požiarom pri Kapskom meste

Kapské mesto 20. decembra (TASR) - Vyše 300 hasičov už druhý deň bojuje s lesným požiarom, ktorý vypukol na svahu hory ležiacej pri prímorskom letovisku Simon's Town v Juhoafrickej republike. V noci na stredu zároveň evakuovali ľudí z ohrozených okolitých lokalít, informovali miestni záchranári. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Zranenia utrpelo už päť hasičov, z ktorých dvoch previezli do nemocnice. Lesný požiar vypukol v utorok v oblasti nachádzajúcej sa približne 40 kilometrov južne od Kapského mesta a v stredu ráno ohrozoval aj obývané oblasti.



Podľa hovorcu tamojších záchranárov sa hrozbu podarilo tesne odvrátiť a poškodená bola len jedna opustená budova v areáli miestnej námornej základne. Obyvateľov najviac ohrozovanej štvrte krátko pred jednou hodinou ráno preventívne evakuovali.



Hasiči s plameňmi bojovali aj počas noci, požiar sa im však dosiaľ uhasiť nepodarilo. Pomáhajú im pri tom aj tri vrtuľníky, ktoré na miesto zhadzujú vodu z oceánu.



Lesné požiare predstavujú v horúcom a suchom období, pretrvávajúcom na juhu Afriky od novembra do apríla, hrozbu pre hornaté okolie Kapského mesta. Stávajú sa obzvlášť nebezpečnými v kombinácii so silným vetrom vanúcim od mora, čo sa podľa tamojších úradov stalo aj pri požiari v Simon's Towne.



V roku 2021 vypukol na svahoch Stolovej hory v Kapskom Meste obrovský lesný požiar, ktorý vyčíňal niekoľko dní, pričom zničil takmer desiatku budov vrátane viacerých historických objektov Kapskej univerzity, pripomína AP.