Súd v Juhoafrickej republike vydal zatykač na exprezidenta Zumu

Johannesburg 4. februára (TASR) - Súd v Juhoafrickej republike vydal v utorok zatykač na bývalého prezidenta krajiny Jacoba Zumu za to, že sa nedostavil na predbežné pojednávanie. Platnosť zatykača je však pozastavená do 6. mája, teda termínu ďalšieho pojednávania s juhoafrickým exprezidentom, informovala agentúra AFP.



Zuma je obvinený z korupcie v súvislosti s obchodovaním so zbraňami, do ktorého bol zapojený v 90. rokoch minulého storočia.



Zumovi právnici uviedli, že exprezident na pojednávanie neprišiel pre chorobu, v súvislosti s ktorou podstupuje liečbu v zahraničí. Podľa správ miestnych médií je pravdepodobne na Kube, píše agentúra AP. Podrobnosti o jeho zdravotnom stave však známe nie sú.



Súd v meste Pietermaritzburg na juhovýchode JAR spochybnil pravosť ospravedlnenia pre chorobu, ktoré Zumovi podpísal vojenský lekár, a z tohto dôvodu vydal zatykač.



Súd ešte vlani zamietol Zumovu žiadosť o zastavenie trestného stíhania a rozhodol, že exprezident predstúpi pred súd.



Zuma je obvinený, že od francúzskej spoločnosti Thales vyrábajúcej zbrane poberal v 90. rokoch minulého storočia úplatky. Celkovo čelí 16 obvineniam vrátane sprenevery, vydierania a prania špinavých peňazí.



Obvinenia sa týkajú vládneho nákupu zbraní v objeme 3,4 miliardy dolárov z roku 1999, keď bol Zuma viceprezidentom, pripomína AFP. Za prezidenta ho zvolili v roku 2009.



Zuma odstúpil z postu prezidenta vo februári 2018, a to pre obvinenia zo sprenevery, vydierania a prania špinavých peňazí po tom, ako mu to nariadila jeho vlastná strana Africký národný kongres (ANC). Zuma obvinenia odmieta a tvrdí, že kauza je politicky motivovaná.