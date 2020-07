JAR zavádza pre koronavírus nočný zákaz vychádzania a prohibíciu

Johannesburg 12. júla (TASR) - Juhoafrický prezident Cyril Ramaphosa ohlásil v nedeľu nové opatrenia obmedzujúce pohyb a život občanov, ktoré sa rozhodol prijať vzhľadom na stúpajúci počet prípadov nákazy novým koronavírusom, informovala agentúra DPA.



Od pondelka bude v JAR platiť nočný zákaz vychádzania, a to od deviatej hodiny večer do štvrtej hodiny ráno. Na verejnosti bude tiež povinné nosenie rúšok na tvár a opätovne bude zakázaný predaj alkoholu. Až do 12. augusta má byť zároveň v krajine predĺžený tzv. stav katastrofy, píše DPA.



"Momentálne zaznamenávame vyše 12.000 prípadov (nákazy) denne," povedal Ramaphosa v televíznom prejave k občanom. Priveľa Juhoafričanov sa podľa jeho slov po uvoľnení opatrení prestalo správať opatrne.



"Keď sa blížime k vrcholu nákazy, je nevyhnutné, aby sme naše kliniky a nemocnice nezaťažovali zraneniami súvisiacimi s alkoholom, ktorým sa dá vyhnúť," dodal prezident na margo zákazu predaja alkoholu.



V JAR dosiaľ potvrdili 276.242 prípadov nákazy a 4079 úmrtí.



Juhoafrická vláda koncom marca zaviedla prísne obmedzenia pohybu v celej krajine, aby zamedzila šíreniu koronavírusu a získala čas na zlepšenie pripravenosti systému zdravotníctva na boj s nákazou. Zavedené opatrenia však v máji a júni postupne uvoľňovala, hoci v platnosti od začiatku zostal zákaz predaja tabakových výrobkov.