Zosnulému Desmondovi Tutuovi prišli vzdať úctu už tisíce ľudí

Duchovní nesú rakvu s telesnými pozostatkami zosnulého juhoafrického emeritného arcibiskupa Desmonda Tutua do katedrály St. Georgea, kde bude vystavená dva dni, počas jeho pohrebu v Kapskom Meste 29. decembra 2021. Foto: TASR/AP

Johannesburg/Kapské Mesto 31. decembra (TASR) - Stovky smútiacich stáli v piatok v rade pred katedrálou svätého Juraja v Kapskom Meste v Juhoafrickej republike (JAR), aby vzdali úctu legendárnemu bojovníkovi proti apartheidu Desmondovi Tutuovi. Informoval o tom denník The Guardian.Laureát Nobelovej ceny za mier a emeritný anglikánsky arcibiskup Desmond Tutu zomrel v nedeľu ráno vo veku 90 rokov. Jeho pamiatke vzdali hold v posolstvách politici a osobnosti z celého sveta.Rakva z borovicového dreva s Tutuovým telom bola vo štvrtok a v piatok vystavená k verejnej úcte v katedrále svätého Juraja v Kapskom Meste, v ktorej sa v sobotu uskutoční aj posledná rozlúčka so zosnulým.Vo štvrtok sa prišlo Tutuovej pamiatke pokloniť vyše 2000 ľudí. V piatok stál pred katedrálou zástup ľudí dlhý viac než kilometer, píše agentúra AP.Počet účastníkov sobotňajšej pohrebnej bohoslužby bude obmedzený pre obavy zo šírenia koronavírusu. Ako pripomína The Guardian, smútočnú reč by mal prečítať prezident Juhoafrickej republiky Cyril Ramaphosa.Tutu, ktorý si želal pohreb bez zbytočných okázalosti, bude spopolnený a jeho popol bude uložený v kolumbáriu katedrály svätého Juraja.Desmond Tutu dostal v roku 1984 Nobelovu cenu za mier za svoj boj voči režimu apartheidu v JAR. V roku 1997 mu diagnostikovali rakovinu prostaty, na ktorú sa odvtedy opakovane liečil. Z verejného života sa stiahol v roku 2010 a v posledných rokoch sa na verejnosti objavoval čoraz zriedkavejšie.Podľa vyjadrenia príbuzných bol jeho zdravotný stav nepriaznivý už niekoľko mesiacov. Zomrel v nedeľu ráno v opatrovateľskom centre v Kapskom Meste, uviedla Tutuova nadácia.