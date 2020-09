Jarmyšová: Látka, ktorou bol otrávený Navaľnyj, sa našla len na fľaši

Moskva 19. septembra (TASR) - Jedovatá látka, ktorou bol podľa všetkého otrávený vodca ruskej opozície Alexej Navaľnyj, sa našla iba na fľaši pochádzajúcej z jeho hotelovej izby v Tomsku. V rozhovore pre ruský televízny kanál Dožď o tom informovala Navaľného hovorkyňa Kira Jarmyšová. Spresnila, že na iných predmetoch nachádzajúcich sa v izbe sa stopy jedu nenašli.



"Veľa vecí, ktoré boli v Alexejovej izbe, prakticky všetky veci, ktoré bolo možné odniesť a ktoré zrejme používal, zamestnanci nadácie FBK, ktorí boli v Tomsku, zabalili, odniesli a odoslali" do Nemecka, uviedla Jarmyšová.



Spresnila, že Navaľného osobné veci a jeho batožina sa prepravovali spolu s ním na palube lekárskeho lietadla, ktorým ho 22. augusta prepravovali z mesta Omsk do Berlína, "preto je jasné, že na ničom inom sa nenašli ďalšie dôkazy".



Na otázku, prečo o náleze stôp otravnej látky na fľaši neinformovali skôr, Jarmyšová odpovedala, že sa rozhodli koordinovať zverejnenie tejto informácie s Navaľným. Ten bol až do 7. septembra v medicínsky indukovanom umelom spánku.



Správa o náleze jedu na plastovej fľaši bola zverejnená vo štvrtok prostredníctvom videa na Navaľného instagramovom profile. K Navaľného otrave teda pravdepodobne prišlo ešte skôr, než sa doteraz domnievali jeho spolupracovníci, keď predpokladali, že jed mu bol podaný v čaji na letisku v sibírskom meste Tomsk, odkiaľ mal 20. augusta odletieť do Moskvy.



Prehliadku hotelovej izby vykonali Navaľného spolupracovníci krátko na to, ako sa dozvedeli, že mu na palube lietadla prišlo nevoľno a následne upadol do kómy. Lietadlo preto muselo núdzovo pristáť v meste Omsk, kde bol okamžite hospitalizovaný.



"Rozhodli sme sa zhromaždiť všetko, čo by len hypoteticky mohlo byť užitočné, a odovzdať to lekárom v Nemecku. Bolo celkom zjavné, že tento prípad by nebol v Rusku prešetrený," znie popis videa zverejneného vo štvrtok 17. septembra.



Video zachytáva členov Navaľného tímu, ako prehľadávajú jeho hotelovú izbu v Tomsku a v ochranných rukaviciach balia viacero predmetov, ktoré podľa ich slov mohli byť neskôr použité v objasňovaní Navaľného zlého zdravotného stavu.



Navaľnyj je v súčasnosti hospitalizovaný v berlínskej súkromnej nemocnici Charité, kam ho previezli letecky 22. augusta.



Nemecko nedávno ohlásilo, že Navaľnyj bol otrávený nervovoparalytickou látkou novičok. Kremeľ možnosť otravy Navaľného odmieta.