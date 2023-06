Jarmyšová: Navaľného budú súdiť za ´extrémizmus´ vo väzení,nie na súde

Moskva 1. júna (TASR) - Moskovský súd na stredu naplánoval predbežné pojednávanie, na ktorom sa mali prerokovať technické otázky súvisiace s procesom s väzneným opozičným politikom Alexejom Navaľným, ale bez uvedenia dôvodu ho presunul na 6. júna. Informovali o tom v stredu agentúry DPA a AP.



Súd súčasne zamietol žiadosť Navaľného právnikov, aby dostali viac času na preskúmanie rozsiahlych materiálov k prípadu.



V tomto novom prípade je Navaľnyj obvinený z výziev na extrémizmus, financovania extrémizmu, založenia extrémistického spoločenstva, zapojenia neplnoletých do nebezpečných činov, rehabilitácie nacizmu a zo založenia mimovládnej organizácie zasahujúcej do práv občanov.



Ako informovala Navaľného hovorkyňa Kira Jarmyšová, ruskému opozičnému politikovi za to hrozí 30 rokov väzenia. Samotný Navaľnyj obvinenia súvisiace s extrémizmom odmietol ako "absurdné".



Jarmyšová dodala, že nový proces s Navaľným sa nebude konať na súde, ale priamo vo väzenskom tábore IK-6, kde si politik momentálne odpykáva svoj trest.



Navaľnyj nedávno vyhlásil, že podľa vyšetrovateľa bude čeliť aj samostatnému súdnemu konaniu pred vojenským súdom, a to v súvislosti s obvineniami z terorizmu, za ktoré by mu potenciálne mohol hroziť doživotný trest.



Štyridsaťšesťročný Navaľný, ktorý odhaľoval korupciu ruského vedenia a organizoval masové protesty, bol zatknutý v januári 2021 po návrate z Nemecka, kde sa zotavoval z otravy nervovoparalytickou látkou, z ktorej obvinil Kremeľ.



Navaľnyj najprv dostal trest 2,5 roka väzenia za porušenie pravidiel podmienečného trestu. Vlani bol odsúdený na deväťročný trest za podvod a pohŕdanie súdom. V súčasnosti si odpykáva trest vo väzení s maximálnym stupňom stráženia 250 kilometrov východne od Moskvy.



Nové obvinenia voči Navaľnému sa týkajú činnosti jeho protikorupčnej nadácie a výrokov jeho popredných spolupracovníkov. Jeho spojenci uviedli, že vznesené obvinenia spätne kriminalizujú všetky aktivity Navaľného nadácie od jej vzniku v roku 2011.



Navaľného blízky spolupracovník Ivan Ždanov uviedol, že vyšetrovatelia obvinenia revidovali, aby ich mohli spojiť s bombovým útokom, pri ktorom minulý mesiac v petrohradskej kaviarni zahynul ruský vojenský bloger Vladlen Tatarskij.



Dariu Trepovovú, 26-ročnú obyvateľku Petrohradu, ktorú vidno na videu, ako chvíľu pred výbuchom odovzdáva Tatarskému sošku, označili vyšetrovatelia za aktívnu podporovateľku Navaľného, pripomenula AP.



Počas výkonu trestu Navaľnyj strávil celé mesiace v malej cele pre jednu osobu, nazývanej aj "trestná", a to za údajné disciplinárne prehrešky: za údajné nezapnutie si väzenského odevu, riadne nepredstavenie sa dozorcovi alebo neumytie si tváre v stanovenom čase.



Väznený Navaľnyj tiež veľmi často poukazuje na zlé podmienky svojho zadržiavania: už niekoľko mesiacov je takmer nepretržite zatvorený v cele s rozmermi 2x3 metre. Medzinárodní ľudskoprávni aktivisti v súvislosti s tým hovoria o mučení.



Navaľného spolupracovníci a podporovatelia tiež obvinili väzenské orgány, že mu neposkytujú náležitú lekársku pomoc, a vyjadrili obavy o jeho zdravotný stav. V apríli vyslovili podozrenie, že Navaľného akútne problémy so žalúdkom môžu byť dôsledkom toho, že vo väzení mu podávajú malé dávky jedu.



Navaľného tím vyzval jeho priaznivcov, aby sa v nedeľu 4. júna, v deň jeho narodenín, zhromaždili v rôznych mestách v Rusku i v zahraničí a vyjadrili mu podporu.