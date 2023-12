Jarmyšová: O Navaľného osude nie je nič známe už šesť dní

Tallinn 11. decembra (TASR) - Blízki spolupracovníci a advokáti nemajú správy o väznenom ruskom opozičnom politikovi Alexejovi Navaľnom už šesť dní.



Ako informovala agentúra AP, Navaľnyj, ktorý si odpykáva 19-ročný trest väzenia za údajný extrémizmus, mal v pondelok predstúpiť pred súd. Jeho účasť na pojednávaní mala byť zabezpečená prostredníctvom videospojenia, ktoré sa však neuskutočnilo. Navaľného hovorkyňa Kira Jarmyšová informovala, že správa väznice ako dôvod nepripojenia sa Navaľného k súdnemu konaniu uviedla problémy s elektrinou.



"Už šiesty deň po sebe nevieme, kde je Alexej a čo sa s ním deje," napísala Jarmyšová v statuse na platforme X.



Navaľnyj (47) je za mrežami od januára 2021. Ako zarytý odporca politiky prezidenta Vladimira Putina predtým roky viedol kampaň proti korupcii a organizoval masové protikremeľské protesty. K jeho zatknutiu a vzatiu do väzby došlo v deň návratu Navaľného z Nemecka, kde sa zotavoval z otravy nervovoparalytickou látkou novičok.



Navaľnyj bol odvtedy odsúdený na tri tresty odňatia slobody a celé mesiace strávil v izolácii vo väzenskom tábore vo Vladimirskej oblasti východne od Moskvy. Do trestnej cely ho vedenie väznice posielalo za údajné disciplinárne priestupky.



Všetky obvinenia proti svojej osobe Navaľnyj odmietol ako politicky motivované.



Minulý týždeň Jarmyšová informovala, že Navaľného právnici tri dni po sebe strávili celé hodiny čakaním na povolenie navštíviť ho, ale návštevu im zakaždým na poslednú chvíľu odmietli. Politikovi už dlhší čas nedoručujú ani listy od príbuzných či sympatizantov.



Celkový vývoj v Navaľného prípade Jarmyšová označila za znepokojujúci aj vzhľadom na jeho zdravotný stav. Informovala, že Navaľného nedávno postihla náhla nevoľnosť a museli mu podať infúziu.



Nateraz nie je presne známe, čo tento kolaps spôsobilo, ale podľa Jarmyšovej to mohli byť aj mdloby od hladu, keďže Navaľnému nedávajú dostatočnú stravu, držia ho v cele bez možnosti vetrať a na vychádzky na väzenskom dvore mu správa väznice poskytuje len minimálny čas.



Jarmyšová doplnila, že krátko po kolapse Navaľného navštívili jeho právnici, ktorým sa zdal byť "viac-menej v poriadku".



Navaľnyj má byť v dohľadnom čase prevezený do tzv. špeciálnej trestaneckej kolónie - do väzenia s najvyšším stupňom stráženia uplatňovaným v ruskom väzenskom systéme.



AP podotkla, že presuny väzňov do iných väzníc v Rusku zvyčajne trvajú dlho, niekedy aj týždne, počas ktorých o väzňoch nie sú poskytované príbuzným a advokátom žiadne správy a informácie o mieste ich pobytu sú obmedzené alebo nedostupné.