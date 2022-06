Jarmyšová: Navaľného podľa médií previezli do väznice v Melechove

Moskva 14. júna (TASR) — Väzneného ruského opozičného politika a protikorupčného aktivistu Alexeja Navaľného previezli z väzenského tábora v Pokrove do väznice IK-6 v Melechove. Prostredníctvom aplikácie Telegram o tom v utorok informovala Navaľného hovorkyňa Kira Jarmyšová.



Jarmyšová sa odvolala na ruské médiá, ktoré citovali predsedu regionálnej monitorovacej komisie Sergeja Jažana, že Navaľnyj "dorazil do IK-6 (v Melechove). Prišiel a je tam". Navaľného tím zatiaľ túto informáciu potvrdenú nemá.



Obe väznice sa nachádzajú vo Vladimirskej oblasti v európskej časti Ruska.



Ešte pred predtým Jarmyšová na jednom z ruských proopozičných publicistických kanálov na YouTube vyhlásila, že s nápadom preložiť Navaľného do väzenia s prísnym režimom prišiel zrejme ruský prezident Vladimir Putin.



Jarmyšová vysvetlila, že Putin chcel takto odrezať Navaľného od reálneho sveta, aby s ním nemohol nijakým spôsobom komunikovať ani komentovať vojnu na Ukrajine.



K celej situácii s Navaľného prevozom Jarmyšová dodala, že problém nespočíva len v tom, že „väznica s prísnym režimom je oveľa horšia", ale aj v tom, že "po celý čas, čo nevieme, kde Alexej je, zostáva sám zoči-voči systému, ktorý sa ho už pokúsil zabiť". "Preto je teraz hlavnou úlohou nájsť ho čo najskôr," zdôraznila.



Súd 22. marca odsúdil Alexeja Navaľného na deväť rokov väzenia na základe obvinení z podvodu a pohŕdania súdom. Moskovský mestský súd tento verdikt 24. mája potvrdil.



Obžaloba v tejto kauze tvrdila, že politik lákal od svojich sympatizantov finančné dary na údajné odhaľovanie a vyšetrovanie prípadov korupcie, ako aj na svoju prezidentskú kampaň. Takto získané peniaze však Navaľnyj údajne spreneveril a využil na financovanie svojich súkromných aktivít.



Samotný Navaľnyj už v máji pripustil, že by mohol byť premiestnený do väznice IK-6. "Môj rozsudok ešte nenadobudol právoplatnosť, ale väzni z Melechova mi už píšu, že mi vybavujú väzenie vo väzení," uviedol Navaľnyj.



Jarmyšová na Telegrame zdieľala vyjadrenie zakladateľa projektu Gulagu.net Vladimira Osečkina pre web Vot Tak, v ktorom označil Melechovo za "jednu z najstrašnejších väzníc" v Rusku. V tomto väzenskom tábore je podľa neho nastolený hybridný režim — násilie páchajú zamestnanci federálnej väzenskej služby aj väzni.