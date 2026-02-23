Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 23. február 2026Meniny má Roman a Romana
< sekcia Zahraničie

Jarná schôdza parlamentu v Maďarsku sa pre voľby skončí už v marci

.
Na snímke maďarský premiér Viktor Orbán. Foto: TASR- Martin Baumann

Parlament začne jarné zasadnutie v pondelok po zimnej prestávke o 13.00 h.

Autor TASR
Budapešť 23. februára (TASR) - V pondelok popoludní sa začína jarné zasadnutie maďarského Národného zhromaždenia, ktoré sa pre aprílové parlamentné voľby skončí v marci. Podľa servera index.hu na úvod schôdze vystúpi s tradičným prejavom premiér Viktor Orbán, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Mohlo by to byť posledné parlamentné vystúpenie premiéra v závere štvorročného funkčného obdobia do volieb, ktoré sa konajú 12. apríla, píše server.

Parlament začne jarné zasadnutie v pondelok po zimnej prestávke o 13.00 h. V prejavoch na úvod týchto schôdzí Orbán zvyčajne zhodnotí obdobie od jesenného zasadnutia a predstaví plány svojho kabinetu.

Na prejav premiéra budú môcť reagovať opozičné i vládne frakcie. Premiér následne odpovie na pripomienky a kritiku. Po rozprave budú poslanci diskutovať o návrhoch zaradených do programu rokovania.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
.

Neprehliadnite

ZOH 2026

ONLINE: Končia sa zimné olympijské hry v Miláne a Cortine

ONLINE ZOH 2026: Zápas o bronz: Slovensko - Fínsko

Slafkovský sa dostal do najlepšej šestky turnaja