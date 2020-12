Jarre odohrá virtuálny novoročný koncert z Notre-Dame

Paríž 31. decembra (TASR) - Francúzsky skladateľ elektronickej hudby Jean-Michel Jarre odohrá v noci zo štvrtka na piatok virtuálny novoročný koncert z vnútorných priestorov parížskej katedrály Notre-Dame, ktorú vlani poškodil rozsiahly požiar.



Jarre (72) bude hrať naživo v štúdiu nachádzajúcom sa neďaleko katedrály, zatiaľ čo jeho virtuálna osoba bude "koncertovať" vo vnútri chrámu. Sprevádzať ho bude svetelná 3D šou. Koncert s názvom Welcome to the Other Side (Vitajte na druhej strane) je zdarma a záujemcovia si ho môžu pozrieť na hudobníkových oficiálnych kanáloch na sociálnych sieťach YouTube, Facebook a Twitter. Prenos pre virtuálnu realitu zabezpečia platformy VR Chat a Vrroom. Predstavenie bude prenášať aj rozhlasová stanica France Inter, televízna stanica BFM TV a ďalšie médiá.



Koncert pripravený pod patronátom UNESCO sa bude dať sledovať ako štandardné predstavenie, ale diváci budú môcť použiť aj zariadenie na vnímanie virtuálnej reality a "vstúpiť" do katedrály za hudobníkom. Koncert sa začne o 23.25 h SEČ a bude trvať 45 minút. Zaznejú skladby z Jarrovho nedávneho albumu Electronica, ako aj prepracované verzie z jeho klasických platní Oxygéne a Équinoxe.



"Ambíciou tohto projektu je - okrem oslávenia Nového roku futuristickým a radostným spôsobom - poslať odkaz nádeje pre rok 2021 a pre koniec temných časov, ktoré všetci momentálne zažívame," uviedol Jarre na svojej oficiálnej webovej stránke. Notre-Dame je podľa neho unikátnym miestom v kolektívnej predstavivosti, ako aj symbolom sily a svetového dedičstva, ktoré nás spája.