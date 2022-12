Jašin po vynesení rozsudku: Politické zmeny v Rusku už nie sú ďaleko

Moskva/Londýn 9. decembra (TASR) - Väznený ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj označil verdikt súdu, ktorý politika Iľju Jašina odsúdil na osem a pol roka väzenia, za "ďalší hanebný a nezákonný putinovský rozsudok". Samotný Jašin po svojom odsúdení vyjadril nádej, že politické zmeny v Rusku už nie sú ďaleko.



V reakcii na rozsudok nad Jašinom, ktorú priniesla britská stanica BBC, Navaľnyj vyjadril presvedčenie, že vynesený trest "Iľju neumlčí a nemal by zastrašiť ani čestných ľudí v Rusku". Jašina súčasne označil za prvého priateľa, ktorého získal v politike, informuje TASR.



Samotný Iľja Jašin považuje výšku svojho trestu za príliš optimistický odhad počtu rokov, ktoré ešte vydrží súčasný režim v Rusku. Podľa jeho názoru súdny proces s ním mal byť usvedčením "nepriateľa ľudu", ale zmenil sa na protivojnový tribunál.



"Hovorili sme pravdu o vojnových zločinoch a žiadali sme ukončenie krviprelievania. A v reakcii na to sme počuli hŕbu hesiel zo studenej vojny, ktoré nedôsledne proklamoval prokurátor," uvádza sa vo vyhlásení zverejnenom na Jašinovom konte na platforme Telegram.



Jašin napísal, že "symbolom tohto procesu sa stali trasúce sa ruky prokurátora". Tak veľmi sa snažil pôsobiť hrozivo a podobať sa na stalinských prokurátorov, ale z času na čas to skôr vyvolalo v publiku smiech a vyzeral ako karikatúra."



Podľa Jašina jeho odsúdenie malo ľudí v Rusku zastrašiť, ale prejavila sa ním len slabosť ruského vedenia.



"Dnes môžem len zopakovať to, čo v deň svojho zatknutia: Nebojím sa a ani vy sa nebojte. Zmeny nie sú ďaleko a čoskoro nás čaká veľa práce na obnovení spravodlivosti a humanizmu v našej krajine," uvádza sa v Jašinovom vyhlásení.



Pred budovou súdu, ktorého sudkyňa vyniesla rozsudok nad Kašinom, sa po pojednávaní zišli desiatky ľudí žiadajúcich prepustenie odsúdeného politika a skandujúcich "Slobodu!".



Jašina uznal v piatok súd v Moskve za vinného zo šírenia dezinformácií o ruskej armáde a odsúdil ho na osem rokov a šesť mesiacov väzenia. Prokuratúra žiadala deväť rokov väzenia. Samotný Jašin trvá na svojej nevine a svoju kauzu považuje za politicky motivovanú.



Po absolvovaní súdom vymeraného trestu Jašin nebude štyri roky smieť byť administrátorom webových stránok.