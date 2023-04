Jašin: Rozsudok nad Kara-Murzom je pomsta za sankcie uvalené na vrahov

Washington 17. apríla (TASR) - Ruský advokát Vadim Prochorov považuje svojho mandanta Vladimira Kara-Murzu za politického väzňa, ktorého stíhanie "od samého začiatku nemalo nič spoločné so spravodlivosťou".



Podľa agentúry AFP to Prochorov vyhlásil vo Washingtone v reakcii na pondelkový verdikt súdu v Moskve, ktorý opozičného politika a bývalého novinára Kara-Murzu uznal vinným zo šírenia nepravdivých informácií o ruskej armáde a napojenia na nežiaducu organizáciu i z vlastizrady a odsúdil ho na 25 rokov väzenia.



Prochorov - podľa správy stanice Rádio Sloboda (RFE/RL) - považuje rozsudok nad Kara-Murzom za "maximálne bezohľadný, nezákonný, nespravodlivý a poburujúci".



"Myslím si, že vo všeobecnosti je to pravdepodobne presne to, o čo ruským orgánom šlo," komentoval Prochorov s tým, že stíhanie jeho mandanta bolo od začiatku nezákonné a nezákonne bol aj súdený za zatvorenými dverami.



Prochorov poukázal i na to, že z niekoľkých desiatok sudcov moskovského mestského súdu vybrali pre kauzu Kara-Murzu práve Sergeja Podoprigorova, ktorého meno je už dlho na tzv. zozname Magnitského.



Zoznam pomenovaný po ruskom právnikovi Sergejovi Magnitskom je celosvetovým nástrojom, ktorý využívajú Spojené štáty proti zločincom zodpovedným za porušovanie základných ľudských práv alebo za korupciu.



Advokát pripomenul, že vypracovanie a schválenie zoznamu Magnitského inicioval práve Vladimir Kara-Murza.



"Ťažko si predstaviť výraznejší, otvorenejší konflikt záujmov," konštatoval Prochorov.



Opozičný politik Iľja Jašin, odsúdený na na osem a pol roka väzenia za šírenie dezinformácií o ruskej armáde, v reakcii na rozsudok nad Kara-Murzom reagoval prostredníctvom statusu na platforme Telegram.



Podobne ako Prochorov, aj Jašin sa domnieva, že trest odňatia slobody na 25 rokov je pomstou "za sankcie, ktorými (Kara-Murza) ničil životy zlodejov a vrahov".



"Vovu (Vladimira Kara-Murzu) poznám už mnoho rokov. Je to ruský vlastenec a slušný človek. Teraz je to ťažké, ale temnota nie je večná. Drž sa, priateľu môj," odkázal Jašin.



Na verdikt medzičasom reagoval aj opozičný politiik Alexej Navaľnyj, ktorý si tiež vo väzení odpykáva trest odňatia slobody.



So svojím vyhlásením Navaľnyj vystúpil na pojednávaní súdu, ktorý sa zaoberá ďalšou zo série jeho sťažností na konanie väznice, kde si odpykáva svoj trest.



Navaľnyj uviedol, že rozsudok nad Kara-Murzom hodnotí "ako nezákonný, bezohľadný a jednoducho fašistický". Dodal, že Kara-Murza je stíhaný z politických dôvodov.



Navaľnyj bol v marci 2022 odsúdený na deväť rokov väzenia po tom, ako ho uznali za vinného z podvodu a pohŕdania súdom.



Ruský politológ Fiodor Krašeninnikov na margo rozsudku nad Kara-Murzom uviedol, že je to "odkaz pre všetkých, ktorí sa snažia vzdorovať Putinovmu režimu v Rusku" alebo sú väzniciach - "teda politickým väzňom".



Krašeninnikov si myslí, že kauza Kara-Murzu je "len prvou lastovičkou" a teraz sú na rade ďalší.



Podľa neho by prvým "na rane" mohol byť Navaľnyj, ktorý bol vlani v októbri - už počas výkonu trestu - obvinený z ďalších trestných činov: terorizmu a extrémizmu. V prípade dokázania viny mu hrozí až 30 rokov väzenia.



"Myslím si, že niečo podobné vytiahnu na každého, kto je tak či onak odporcom Putinovho režimu a je v ich rukách. A potom v neprítomnosti tým, ktorým sa podarilo uniknúť," vysvetlil politológ.