Jaskyniar uviazol v hĺbke 120 metrov, zachraňovalo ho vyše 50 ľudí
Autor TASR
Rím 1. júna (TASR) - Z jaskyne na severozápade Talianska vyslobodili jaskyniara, ktorému sa v hĺbke 120 metrov zasekla noha pod balvanom, oznámili v pondelok záchranné služby. Na tejto záchrannej akcii sa podieľali desiatky ľudí, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
Jaskyniara zachraňovali z jaskyne v Garessiu, jednej z hlavných talianskych oblastí pre speleológiu. Podľa denníka La Sicilia tento Talian vo veku okolo 20 rokov v nedeľu uviazol a pre poranenie nebol schopný dostať sa z jaskyne. Dosiaľ nie je známe, aké zranenie utrpel.
Záchranári muža najprv ošetrili priamo v jaskyni, následne ho na nosidlách vytiahli z podzemia a previezli do nemocnice.
Denník La Repubblica informoval, že jaskyniara zachránili po 12 hodinách a do operácie sa zapojilo 53 technikov z Národnej horskej a jaskyniarskej záchrannej služby z rôznych častí Talianska.
