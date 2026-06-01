Pondelok 1. jún 2026
Jaskyniar uviazol v hĺbke 120 metrov, zachraňovalo ho vyše 50 ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok

Autor TASR
Rím 1. júna (TASR) - Z jaskyne na severozápade Talianska vyslobodili jaskyniara, ktorému sa v hĺbke 120 metrov zasekla noha pod balvanom, oznámili v pondelok záchranné služby. Na tejto záchrannej akcii sa podieľali desiatky ľudí, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.

Jaskyniara zachraňovali z jaskyne v Garessiu, jednej z hlavných talianskych oblastí pre speleológiu. Podľa denníka La Sicilia tento Talian vo veku okolo 20 rokov v nedeľu uviazol a pre poranenie nebol schopný dostať sa z jaskyne. Dosiaľ nie je známe, aké zranenie utrpel.

Záchranári muža najprv ošetrili priamo v jaskyni, následne ho na nosidlách vytiahli z podzemia a previezli do nemocnice.

Denník La Repubblica informoval, že jaskyniara zachránili po 12 hodinách a do operácie sa zapojilo 53 technikov z Národnej horskej a jaskyniarskej záchrannej služby z rôznych častí Talianska.
