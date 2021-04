Javorčík: Biden obnovil predvídateľnosť v transatlantickom partnerstve

Bratislava 16. apríla (TASR) - Po nástupe nového amerického prezidenta Joea Bidena došlo v rámci zahraničnej politiky k návratu k bežnej komunikácii a predvídateľnosti. Vo štvrtok to v relácii Hlboká Online na TASR TV uviedol slovenský veľvyslanec v USA Radovan Javorčík.



Ako Javorčík pripomenul, slovo predvídateľnosť použil Biden aj v telefonickom rozhovore s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. "To, čo tlmočila americká strana a to, čo aj my ako Európania a Slováci veľmi radi počujeme, je predvídateľnosť. (Biden) chce vzniesť do našich vzťahov to, že vieme, akým spôsobom sa nielen komunikuje, ale aj formuje americká pozícia," uviedol.



Americká administratíva podľa slovenského veľvyslanca doteraz splnila to, čo sa od nej očakávalo. "Teraz nastáva zložitejšia druhá fáza: ako jednotlivé agendy reálne posunieme ďalej. Budeme sa chcieť pozrieť na to, akým konkrétnym spôsobom chceme posilniť odolnosť našich ekonomík, našej infraštruktúry voči nepriateľským prevzatiam od tretích aktérov, ktorí nemajú najčistejšie úmysly s našimi krajinami," dodal.



"Všetky krajiny EÚ privítali výsledok amerických volieb," zhodnotil generálny riaditeľ politickej sekcie rezortu diplomacie Roman Bužek s tým, že atmosféra vzájomných vzťahov sa výrazne zmenila. "Zo Spojených štátov vnímame predovšetkým dve skutočnosti. Prvou je záujem o návrat na medzinárodnú scénu, čo USA deklarovali rozhodnutím o návrate do Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Druhou je ochota načúvať, neoznamovať spojencom a partnerom rozhodnutia cez Twitter a Facebook, ale veci s nimi poctivo komunikovať," skonštatoval.



Rezort slovenskej diplomacie za nosné témy v nadchádzajúcom období považuje prehĺbenie spolupráce v oblasti bezpečnosti, ekonomickú spoluprácu a vzájomnú spoluprácu pri riešení globálnych problémov vrátane pandémie nového koronavírusu a klimatickej zmeny.



Politológ Erik Láštic považuje predvídateľnosť aj za jednu zo zbraní Slovenska. Dianie v našej krajine však v posledných mesiacoch je podľa neho klasickým príkladom toho, ako "nepredvídateľnosť, konanie, ktoré vybočuje z tradičnej komunikácie voči zahraničným partnerom, môže spôsobiť zbytočné problémy v domácej aj zahraničnej politike."



Láštic súhlasí, že základnou devízou Bidena a jeho administratívy je predvídateľnosť, čo umožní aj Slovensku ako partnerovi USA sa lepšie pripraviť na to, čo sa bude najbližšie tri roky diať.



Štvrtková diskusia na tému Transatlantické vzťahy/vzťahy EÚ – USA po nástupe nového prezidenta Joea Bidena bola v poradí šiestym dielom cyklu relácií Hlboká Online, ktorú pripravuje TASR TV v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ SR).