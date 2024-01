JAXA: Problém modulu SLIM na Mesiaci s výrobou energiou sa dá vyriešiť

Tokio 22. januára (TASR)) - Problém japonského modulu SLIM na Mesiaci, ktorého solárne panely nevyrábajú energiu, by sa mohol dať vyriešiť. Uviedla to v pondelok Japonská agentúra pre výskum vesmíru (JAXA). TASR informuje podľa agentúry AFP.



"Na základe telemetrických údajov sú solárne články modulu SLIM natočené na západ. Ak slnečné lúče zasiahnu Mesiac zo západu, sme presvedčení, že tu je možnosť vyrábania energie," uviedla JAXA.



SLIM pristál na Mesiaci v sobotu o 0.20 h japonského času (piatok 16.20 h SEČ). S riadiacim centrom nadviazal spojenie, energiu však čerpal z batérií. Japonsko sondu tri hodiny po pristátí vyplo s cieľom umožniť obnovu energie.



"Batéria bola ... vypnutá, ostalo 12 percent energie. Cieľom bolo vyhnúť sa situácii, v ktorej by bol proces opätovného spustenia (pristávacieho modulu) sťažený," uviedla JAXA. "Z tohto dôvodu bola kozmická loď vypnutá o 2.57 h japonského času," dodala.



JAXA počas týždňa plánuje poskytnúť ďalšie informácie o výsledkoch misie a stave pristávacieho modulu.



Vývoj modulu SLIM trval dve desaťročia a na cestu na Mesiac ho nosná raketa H2A vyniesla vlani začiatkom septembra. Na Mesiaci doteraz úspešne pristáli len zariadenia bývalého Sovietskeho zväzu, Spojených štátov, Číny a Indie.



Hlavným cieľom japonskej misie je otestovať novú pristávaciu technológiu. Má tiež skúmať pôvod Mesiaca a potvrdiť možnú prítomnosť vody. Podľa vedcov by sa mohla v budúcnosti stať kľúčom k vybudovaniu základní. Povrch Mesiaca síce pripomína kamenistú púšť, ale na póloch, kde je terén členitý a preniká tam málo slnečného svetla, sa voda môže nachádzať.