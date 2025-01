Jazdu autom na južnom Manhattane zdraží nové mýto

New York 7. januára (TASR) - Mesto New York v nedeľu zaviedlo pre autá na južnom Manhattane nové mýto. Ako prvá americká metropola sa takto v centre mesta snaží obmedziť dopravné zápchy. TASR o tom informuje podľa agentúr DPA a AP.



"Do platnosti vstúpilo mýto v zóne zmiernenia dopravných zápch," napísal dopravný úrad New Yorku na sociálnej sieti X.



Poplatok 9 dolárov sa platí raz denne v pracovné dni od piatej hodiny ráno do deviatej večer, cez víkendy od deviatej ráno do deviatej večer. Mimo špičku to bude 2,25 dolára. Táto suma platí pre autá s E-ZPassom (elektronický systém výberu mýta vo viacerých štátoch USA). Vodiči bez neho zaplatia 13,50 dolárov v špičke a 3,30 dolárov mimo nej a účty dostanú poštou.



Mýto bude mať niekoľko výnimiek a vodiči s nízkymi príjmami, ktorí ho zaplatia 10-krát za mesiac, si môžu po zvyšok mesiaca uplatniť zľavu 50 percent na ďalšie cesty.



Mýtny systém už v roku 2007 navrhol vtedajší primátor Michael Bloomberg a parlament štátu New York ho schválil v roku 2019. Mesto plánovalo spustiť mýto 15 dolárov v polovici minulého roka, ale pre protesty taxikárov a časti politikov a obyvateľov ho zablokovala guvernérka štátu New York, demokratka Kathy Hochulová.



Kritizoval ho aj susedný štát New Jersey a novozvolený prezident Donald Trump, ktorý prisľúbil, že po svojej inaugurácii 20. januára mýto zruší. V spoplatnenej zóne stojí aj jeho mrakodrap Trump Tower.