Jazero Titicaca ohrozuje dlhodobé sucho

Huarina 29. júla (TASR) — Brehy najvyššie položeného splavného jazera Titicaca lemujú opustené člny na miestach, kde pred niekoľkými mesiacmi ešte bola voda. Jeho hladina v dôsledku pretrvávajúceho sucha klesla na kritickú úroveň. TASR informuje podľa agentúry AP.



Peruánska Národná služba námornej hydrografie vyhlásila pre jazero stav výstrahy, keď jeho hladina klesla dva centimetre pod úroveň varovania pred suchom. To znamená hladinu jazera na úrovni 3807,8 metra nad morom. Sucho by mohlo trvalo ovplyvniť tunajšiu flóru a faunu.



"Dostávame sa do kritického bodu a čakáme ešte značný úbytok vody," povedal Juan José Ocola, prezident spoločného úradu jazera Titicaca. Vedie ním hranica medzi Bolíviou a Peru.



Bolívijská hydrologická jednotka varovala, že hladina vody môže do decembra klesnúť až o 64 centimetrov, čo prekonáva negatívny rekord z roku 1998 o 33 centimetrov.



"Za tri mesiace hladina klesla o 30 centimetrov a vzhľadom na silnejšie slnko v tomto ročnom období očakávame, že bude naďalej klesať," povedal hydrológ Carlos Carrasco. Sucho je výsledkom kombinácie negatívnych faktorov zosilnených klimatickou zmenou.



Rozľahlé jazero je dôležitým zdrojom obživy pre aymarské vidiecke komunity. Úrady sa obávajú, že sucho poškodí aj cestovný ruch.



Vody jazera Titicaca boli v okolí mesta Mamani vždy plytké, takže sucho je tam teraz ešte viditeľnejšie. Rybárom klesajú úlovky, ženy, ktoré predávajú vyprážané ryby a iné pochutiny pri jazere, čelia rastúcim nákladom na suroviny. Tí, ktorí sa živia prepravou ľudí po jazere, menia trasy, pretože ich rafty a člny sa už nedostanú do obvyklých prístavov.



Ekonomické ťažkosti nútia migrovať najmä mladých ľudí do iných oblastí krajiny.