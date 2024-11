Jazzová diva Diana Krallová oslavuje 60 rokov

Nanaiomo 16. novembra (TASR) - Diana Krallová patrí medzi najvýraznejšie jazzové postavy tohto storočia a často sa spomína v súvislosti s Frankom Sinatrom. Má dávnejší slovenský pôvod, v krajine svojich prarodičov vystupovala a je vydatá za uznávaného britského muzikanta Elvisa Costella. Spevácke úlohy si zahrala aj vo filmoch režisérskych velikánov Woodyho Allena a Michaela Manna. Kanadská speváčka a klavíristka bude mať v sobotu 16. novembra 60 rokov.



Svetoznámy americký magazín Billboard ju v roku 2009 označil za druhú najvýznamnejšiu jazzovú umelkyňu končiaceho desaťročia. V tom istom roku sa predstavila v Bratislave a počas vystúpenia prezradila, že jej prababka a pradedko pochádzali z východného Slovenska. Krallová predala celosvetovo vyše 15 miliónov nosičov a je jediná speváčka, ktorá na vrchol amerického jazzového rebríčka dostala osem albumov. Dvakrát získala cenu Grammy.



Diana Jean Krallová sa narodila 16. novembra 1964 v kanadskom meste Nanaimo. Jej otec hrával doma na klavíri a matka spievala v zbore, malá Diana začala hrať na klavíri od svojich štyroch rokov. Študovala na Berklee College of Music v Bostone. V roku 1993 sa vrátila do Kanady a vydala svoj prvý album Stepping Out. Jej tretí album All for You: A Dedication to the Nat King Cole Trio (1996) bol nominovaný na cenu Grammy, ale v širšom publiku zarezonoval až Love Scenes (1997).



V roku 2001 odštartovala svoje prvé svetové turné. Jej koncert v parížskej Olympii bol zaznamenaný a vydaný ako jej prvý živý album Diana Krall – Live in Paris. Prvý obrovský úspech jej prinieslo dielo The Look of Love (2001), v Kanade na prvom mieste univerzálneho rebríčka modernej hudby a deviatka v USA.



V roku 2003 sa vydala za Elvisa Costella, pričom svadba sa konala na statku Eltona Johna neďaleko Londýna. Jej manžel bol už na prelome 80-tych a 90-tych rokov minulého storočia etablovaný hudobník, najmä v postpunkových a novovlnových vodách a keďže prenikal aj do inteligentného popu, okrem množstva ocenení nezávislých kruhov si ho všimli aj porotcovia Grammy. Po svadbe začali aj hudobne spolupracovať.



V roku 2004 vydali album The Girl in the Other Room, ktorý dosiahol najvýraznejšiu kvalitu a okrem prvého miesta v kanadskej hitparáde sa vyšplhal na 4. miesto v USA a dokonca aj v Británii. Tento koncept má špeciálne miesto v diskografii Krallovej nielen pre jej autorskú pečať, ale aj pre špecifické prerábky. Titulnú skladbu zložili Diana a Elvis textovo i hudobne spolu, podobne ďalšie štyri, Costello prispel jednou komplet vlastnou. Z coverov okrem strhujúcej Black Crow od Joni Mitchellovej nadchla zamatovejšia verzia Temptation, drsného songu charizmatického Toma Waitsa. Táto pieseň je najčastejšie hranou na Krallovej vystúpeniach a hoci svoj živý repertoár značne obmieňa, párkrát ju hrala aj v tomto roku.



Speváčka a klaviristka sa potom v ďalšej tvorbe i na koncertoch venovala prevažne šlágrom velikánov ako Joni Mitchellová, Bob Dylan, Cole Porter, Irving Berlin, George Gershwin a samozrejme Frank Sinatra. V jej repertoári sú aj jazzové úpravy songov od Paula McCartneyho, Eltona Johna, či Bee Gees. V roku 2009 zahrala pieseň Fly Me to the Moon na zádušnej omši za astronauta Neila Armstronga.



Diana Krallová je od roku 2000 držiteľka Radu Britskej Kolumbie. V roku 2003 získala čestný doktorát (výtvarné umenie) na University of Victoria. O päť rokov neskôr v jej rodnom meste Nanaimo premenovali námestie Nanaimo Harbourfront Plaza na Diana Krall Plaza. S Elvisom Costellom vychovávajú dvoch synov, dvojičky sa narodili v roku 2006.