JD Vance na prvom samostatnom stretnutí s voličmi útočil na Harrisovú

Middletown 23. júla (TASR) - Americký senátor James David Vance, ktorého si republikánsky prezidentský kandidát Donald Trump vybral za viceprezidenta, absolvoval v pondelok svoj prvý samostatný predvolebný míting od svojej nominácie.



Ako informovala agentúra AP, stretnutie s voličmi sa konalo vo Vanceovom rodnom meste Middletown v štáte Ohio.



Vance počas neho útočil na vlastenectvo Kamaly Harrisovej, ktorá sa chce uchádzať o nomináciu Demokratickej strany na prezidentský post po tom, ako Joe Biden v nedeľu oznámil, že sa nebude uchádzať o znovuzvolenie.



"Ak chcete viesť túto krajinu, mali by ste cítiť vďaku voči nej....A ja túto vďačnosť nikdy nepočujem, keď počúvam Kamalu Harrisovú," vyhlásil Vance.



Podľa AP Vance neuviedol žiadne príklady na podporu tohto svojho hodnotenia.



AP pripomenula, že útočná línia proti Harrisovej pripomína kritiku bývalej prvej dámy Michelle Obamovej, ktorá počas prezidentských primárok svojho manžela Baracka Obamu v roku 2008 povedala, že je to prvýkrát, čo sa cíti skutočne hrdá na svoju krajinu.



Konzervatívci tento komentár využili na to, aby Obamovú vykreslili ako nevlasteneckú. Ona reagovala, že jej slová boli vytrhnuté z kontextu.



Vance sa na stretnutí pokúsil spochybniť aj tvrdenie, že Trump, ktorý odmietol akceptovať svoju prehru v roku 2020 s Bidenom a pokúsil sa zvrátiť výsledky, je hrozbou pre demokraciu.



Naopak, senátor za Ohio upozornil, že skutočná hrozba prichádza od "elitných demokratov", ktorí sa "rozhodli hodiť Joea Bidena cez palubu" a potom namiesto neho dosadiť náhradu bez straníckych primárok.



Vance s úsmevom doplnil, že pred časom mu vo volebnom štábe povedali, že bude diskutovať s Kamalou Harrisovou a teraz s ňou bude diskutovať prezident Trump. "Som pre to trochu naštvaný, ak mám byť úprimný," dodal.



AP si všimla, že asi 900 ľudí, ktorí sa zišli na predvolenom zhromaždení, odmeňovalo Vancea menším potleskom ako býva zvykom na zhromaždeniach, ktoré organizuje Trump. Silnú odozvu v dave malo však Vanceovo vyjadrenie, keď podporil Trumpovu politiku o "Amerike na prvom mieste".