Jean Castex: Vakcína na COVID-19 bude vo Francúzsku bezplatná

Paríž 3. decembra (TASR) - Očkovanie proti novému koronavírusu SARS-CoV-2 bude vo Francúzsku bezplatné a začne sa už v januári, pričom prioritne bude určené pre milión ľudí žijúcich v domovoch pre seniorov. Oznámil to vo štvrtok francúzsky premiér Jean Castex, informovala agentúra AFP.



Očkovanie bude podľa jeho slov pokračovať vo februári, keď bude vakcína podaná 14 miliónom ľudí, ktorí patria do rizikovej skupiny, pričom na jar by sa potom mal zaočkovať zvyšok populácie.



Vďaka objednávkam, ktoré sa realizovali na úrovni EÚ, "bude mať Francúzsko potenciálne 200 miliónov dávok, ktoré umožnia očkovanie 100 miliónov ľudí", spresnil Castex. Očkovacia látka sa totiž podáva v dvoch dávkach, medzi ktorými je niekoľkotýždňový odstup.



Očkovacia kampaň by sa mohla v krajine začať už počas posledných decembrových dní, ak vakcínu dovtedy EÚ i francúzske úrady schvália, uviedol Castex. Stratégia vlády v súvislosti s jej distribúciou sa parlamentu predstaví ešte v decembri, povedal Castex.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron už predtým oznámil, že očkovanie bude dobrovoľné. Za celoštátnu očkovaciu kampaň bude podľa agentúry DPA zodpovedný najmä imunológ Alain Fischer.



Francúzsko patrí ku krajinám, kde v súvislosti s očkovaním proti koronavírusu prevládajú skeptické nálady. Ako ukázal víkendový prieskum verejnej mienky, zaočkovať sa chce dať len 41 percent z celkových 67 miliónov obyvateľov. Na náklady spojené s očkovaním vyčlenila tamojšia vláda na budúci rok 1,5 miliardy eur.



Castex takisto odporučil, aby sa počas nadchádzajúcich vianočných a novoročných osláv stretávalo najviac šesť dospelých ľudí plus deti. Do polovice decembra platia v krajine obmedzenia vychádzania. Na Štedrý deň a na Silvestra ich nahradí zákaz nočného vychádzania. Počas vianočných prázdnin sa však budú môcť ľudia v krajine voľne pohybovať.



Premiér počas svojho prejavu zdôraznil, že "šírenie vírusu naďalej klesá". Podľa jeho slov sa očakáva, že v nasledujúcich dňoch počet denných prípadov nákazy klesne v priemere na menej než 10.000. Na následky koronavírusu zomrelo vo Francúzsku už viac ako 53.000 ľudí.