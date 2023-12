Jean Marais, populárny francúzsky herec, sa narodil pred 110 rokmi

Cherbourg-Octeville/Bratislava 10. decembra (TASR) - Francúzsky herec Jean Marais patril k filmovým hviezdam 20. storočia. Svetovú popularitu dosiahol ako predstaviteľ romantických a neohrozených hrdinov vo filmoch ako Hrbáč, Železná maska, Tajomstvá Paríža, či účinkovaním v sérii príbehov o Fantomasovi. V pondelok 11. decembra uplynie 110 rokov od jeho narodenia.



Jean Marais, celým menom Jean Alfred Villain-Marais, sa narodil 11. decembra 1913 v meste Cherbourg-Octeville. Krátko predtým zomrela jeho malá sestra, kvôli čomu ho údajne matka najprv odmietala, neskôr ho však až rozmaznávala a do štyroch rokov obliekala ako dievčatko. Svojho otca takmer nepoznal, pretože jeho rodičia sa rozišli ešte v jeho rannom detstve.



V škole nevynikal, výborne však kreslil a miloval divadlo. Pracovať začal ako retušér v parížskom fotoateliéri, kde sa mal vyučiť za fotografa. Ako mladík sa stretol u matky s nepochopením pre svoje dôverné priateľstvo s básnikom, dramatikom a režisérom Jeanom Cocteauom, ktorý ho uviedol medzi francúzsku smotánku - zoznámil sa s maliarmi ako Picasso a Modigliani, či módnou návrhárkou Coco Chanel.



Cocteau, ktorý bol homosexuál, žil bohémskym životom, písal básne, divadelné hry, navrhoval výpravy pre balet i činohru, pozval dvadsaťštyriročného herca na konkurz do Kráľa Oidipa a zistil, že má nesmierny talent. Následne ho obsadil aj do ďalších svojich celovečerných filmov. Vďaka staršiemu mentorovi sa stal zo začínajúceho herca kultivovaný, vzdelaný muž oddaný umeniu a poézii.



Preslávili ho úlohy v snímkach ako La Belle et la bęte, (Kráska a zviera, 1946), Les parents terribles (Hrozní rodičia, 1948), Orphée (Orfeus, 1950). Nasledovala Le Comte de Monte-Cristo (Gróf Monte Cristo, 1954). V tom čase išlo o najlepšie filmové spracovanie románu Alexandra Dumasa. Úspešne sa predviedol aj vo filme Le Bossu (Hrbáč, 1959), nakrútenom podľa rovnomenného románu Paula Févala.



Hlavné postavy stvárnil aj v snímkach Le Testament d'Orphée (Orfeov testament, 1960), Le Capitaine Fracasse (Kapitán Fracasse, 1961), Le Masque de fer (Železná maska, 1962), či v sérii filmov o Fantomasovi, v ktorých si zahral po boku komika Louisa de Funesa. Ako filmový herec účinkoval ešte aj v 90. rokoch minulého storočia, napríklad v dráme Les Misérables (Bedári) z roku 1995.



Okrem filmu sa venoval aj divadlu, bol dlhoročným členom Comédie Francaise. Na sklonku svojej divadelnej kariéry hral na javisku parížskeho divadla Bouffes Parisiens.



Po odchode do ústrania sa venoval maľovaniu, sochárstvu a keramike. Žil striedavo vo svojom parížskom byte na Montmartri a vo vidieckom sídle vo Vallauris v regióne Alpes-Maritimes.



Jean Marais zomrel 8. novembra 1998 v nemocnici vo francúzskom Cannes po náhlej nevoľnosti krátko pred svojimi 85. narodeninami.