Jean-Marie Le Pen je po slabšej mŕtvici v nemocnici

Paríž 3. februára (TASR) - Jean-Marie Le Pen, spoluzakladateľ a bývalý predseda francúzskej krajne pravicovej strany Národný front, je po slabšej mŕtvici v nemocnici. Vo štvrtok to oznámil jeden z jeho poradcov Lorrain de Saint Affrique, ktorého citovala tlačová agentúra Reuters.



Poradca potvrdil správu pre televíziu BFM TV a potom pre Reuters s tým, že Le Pen (93) išiel do nemocnice v stredu večer a podľa očakávania ho prepustia v priebehu 36 hodín.



"Lekárske prehliadky dnes ukázali, že sa netreba znepokojovať, nič nehrozí," dodal de Saint Affrique.



Le Penova dcéra, Marine Le Penová, prevzala vedenie strany v roku 2011 a neskôr zmenila jej názov na Národné zhromaždenie, keďže sa snažila oddeliť stranu od jej povesti rasistického a xenofóbneho politického subjektu.



Poradca ďalej povedal, že Le Pena v pondelok počas večere doma na parížskom predmestí Rueil-Malmaison na krátky čas postihlo rozmazané videnie. Hoci bol problém iba dočasný, neskôr Le Pena hospitalizovali kvôli kontrole.



Le Pen v pondelok vyhlásil, že podporí svoju dcéru Marine v aprílových prezidentských voľbách, pretože má najväčšie šance poraziť v druhom kole hlasovania prezidenta Emmanuela Macrona.



Podporu vyslovil po sérii odchodov ľudí do volebného štábu krajne pravicového komentátora Érica Zemmoura, ako aj po škodiacich výrokoch Le Penovej netere Marion Maréchalovej, že Zemmour je lepší kandidát.



Le Pen predtým naznačoval, že aj on zrejme podporí Zemmoura, ktorý má tvrdší postoj k imigrácii a k bezpečnostným témam než Marine Le Penová a zároveň obhajuje liberálnejšiu ekonomickú politiku.