Drian odmietol ponuku na post nového francúzskeho premiéra

Paríž 13. decembra (TASR) - Bývalý francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian podľa svojich slov odmietol ponuku na post nového predsedu vlády. Vo štvrtok to povedal pre týždenník Le Penthivre, informuje TASR.



"Bola mi (táto pozícia) ponúknutá. Ale odmietol som ju. O dva a pol roka budem mať 80 rokov, to by nebolo seriózne," povedal Le Drian, ktorý bol podľa viacerých agentúr považovaný za jedného z najväčších favoritov na budúceho premiéra.



Za prezidenta Francoisa Hollanda pôsobil ako minister obrany. Po zlepšovaní vzťahov s jeho nástupcom Emmanuelom Macronom bol ministrom zahraničných vecí. V súčasnosti je osobitným vyslancom Macrona pre Libanon, pripomína portál televízie France 24.



Agentúra AFP označila v stredu za najväčších favoritov na premiéra aj centristického lídra Francoisa Bayroua a ministra obrany Sébastiena Lecornua. France 24 informovala, že Bayrou prišiel v piatok ráno na plánované stretnutie s Macronom do Elyzejského paláca.



Francúzsky prezident v snahe nájsť vhodného kandidáta na premiéra rokoval tento týždeň počas dvoch dní s predstaviteľmi všetkých parlamentných strán okrem krajne pravicového Národného združenia (RN) Mariny Le Penovej a krajne ľavicového hnutia Nepoddajné Francúzsko (LFI) Jeana-Luca Mélenchona. Po stretnutiach sa zaviazal vymenovať nového predsedu vlády do 48 hodín, a teda do štvrtka. Po návšteve Poľska jeho úrad oznámil, že meno nového premiéra zverejní až v piatok ráno, ale zatiaľ sa tak nestalo.



Macron verí, že ukončí politický pat po parlamentných voľbách a po vyslovení nedôvery vláde premiéra Michela Barniera. Od roku 1962 je to vôbec prvýkrát, čo francúzska vláda padla na základe hlasovania o nedôvere v parlamente a Barnier sa stal najkratšie slúžiacim premiérom za obdobie francúzskej Piatej republiky, ktorá existuje od roku 1958.