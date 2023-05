Jeana-Marie Le Pena prepustili po vyše dvoch týždňoch z nemocnice

Paríž 3. mája (TASR) - Politického veterána a bývalého lídra francúzskej krajnej pravice Jeana-Marie Le Pena prepustili z nemocnice. Domov sa vrátil po vyše dvojtýždňovej hospitalizácii, ktorej dôvodom bol ľahký infarkt. Oznámila to v stredu jeho vnučka, píše TASR podľa správ agentúry AFP a francúzskych médií.



Le Pena (94) , ktorý je otcom súčasnej líderky francúzskej krajnej pravice Marine Le Penovej, hospitalizovali s infarktom 15. apríla. Teraz už je "späť doma" a má sa "lepšie", uviedla jeho vnučka a taktiež politička Marion Maréchalová v rozhovore pre televíznu stanicu Paris Premiére.



Le Pen, ktorý oslávi 20. júna 95 rokov, mal v posledných rokoch viacero zdravotných problémov. Napríklad, vo februári 2022 bol hospitalizovaný po "menšej" mozgovej príhode.



Tento bývalý výsadkár bol spoluzakladateľom Národného frontu (FN) - neskôr premenovaného na Národné združenie (RN) - a celé desaťročia vyvolával hnev a polemiku kvôli svojmu postoju k prisťahovalectvu. Nie tak dávno si pochvaľoval, že vzostup krajnej pravice v Európe ukazuje, že jeho "názory sa stali mainstreamom".



Keď sa vedenia FN ujala jeho dcéra Marine, snažila sa očistiť imidž strany - aj tým, že v roku 2015 svojho otca z nej vylúčila za jeho výrok, že holokaust je len detailom histórie. Strana odvtedy pomerne výrazne prenikla do európskej aj francúzskej politiky.



Le Pen sa narodil 20. júna 1928 v prístave La Trinité-sur-Mer v západnej časti Bretónska a ako vojak slúžil v koloniálnych vojnách v Alžírsku a vo Vietname. V roku 1956 sa vo veku 27 rokov stal najmladším poslancom francúzskeho parlamentu. Päťkrát kandidoval vo voľbách prezidenta, pričom v roku 2002 vyvolal vo Francúzsku šok, keď sa dostal do druhého kola volieb, ktoré však následne vyhral Jacques Chirac.