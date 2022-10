Jed z chobotnice môže byť významným faktorom v liečbe rakoviny kože

Sydney 27. októbra (TASR) - Jed austrálskej chobotnice by mohol byť kľúčom k liečbe najvážnejších foriem melanómu – rakoviny kože. V stredu to vyhlásil medzinárodný vedecký tím. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Podľa odborníkov je určitá zložka jedu chobotnice kaurna, ktorá žije pri pobreží Austrálie, schopná spomaliť šírenie rakovinových buniek. Jej jed by tiež mohol pomôcť pacientom s tzv. BRAF mutáciou melanómu, nachádzajúcou sa takmer v polovici všetkých zistených prípadov tohto druhu rakoviny kože, ktorá je mnohokrát rezistentná voči liečivám.



"Preskúmali sme zložky jedu extrahovaného z viacerých morských živočíchov, ale práve špecifický peptid z jedu austrálskej chobotnice kaurna dokázal bezpečne a efektívne bojovať proti BRAF mutácii," povedala vedúca výskumu Maria Ikonomopulosová. Dúfa tiež, že zistenia jej tímu by mohli poskytnúť základ pre vývoj cielenej a menej toxickej liečby zhubných nádorových ochorení.



Ikonomopulosová dodala, že mnohí pacienti s BRAF mutáciou na už existujúcu liečbu nereagujú. Hoci je potrebné účinky jedu podrobnejšie skúmať, podľa jej slov má peptid zo spomínanej chobotnice "veľký liečebný potenciál".



Odborníci chcú následne preskúmať, či by jed pôsobil aj pri iných druhoch rakoviny, kde sa vyskytuje BRAF mutácia – rakovine prostaty, hrubého čreva či pľúc.