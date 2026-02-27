< sekcia Zahraničie
NEHODA V MILÁNE: Jeden mŕtvy a 40 zranených po vykoľajení električky
Na mieste zasahuje niekoľko sanitiek a hasičských áut.
Autor TASR
Miláno 27. februára (TASR) - Jeden človek zomrel a približne štyridsať ďalších utrpelo poranenia pri piatkovom vykoľajení električky v centre Milána. TASR o tom informuje podľa správ agentúr ANSA a AFP.
Električka č. 9 sa z dosiaľ neznámych príčin okolo 16.00 h vykoľajila a narazila do budovy. Na mieste zasahuje niekoľko sanitiek a hasičských áut. Podľa viacerých talianskych médií sú pod električkou stále uviaznutí ľudia.
Agentúra ANSA uvádza, že 39 ľudí bolo prevezených do nemocníc a jeden je vo vážnom stave. „Myslel som si, že je to zemetrasenie. Sedel som a spadol som na zem spolu s ostatnými pasažiermi. Bolo to hrozné,“ uviedol jeden z cestujúcich. V meste sa v súčasnosti koná týždeň módy.
Električka č. 9 sa z dosiaľ neznámych príčin okolo 16.00 h vykoľajila a narazila do budovy. Na mieste zasahuje niekoľko sanitiek a hasičských áut. Podľa viacerých talianskych médií sú pod električkou stále uviaznutí ľudia.
Agentúra ANSA uvádza, že 39 ľudí bolo prevezených do nemocníc a jeden je vo vážnom stave. „Myslel som si, že je to zemetrasenie. Sedel som a spadol som na zem spolu s ostatnými pasažiermi. Bolo to hrozné,“ uviedol jeden z cestujúcich. V meste sa v súčasnosti koná týždeň módy.