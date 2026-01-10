Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 10. január 2026Meniny má Dáša
< sekcia Zahraničie

Jeden mŕtvy a sedem nezvestných po potopení gumeného člnu s migrantmi

.
Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo

Z údajov Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) vyplýva, že v roku 2025 zmizlo alebo bolo nájdených utopených v Stredozemnom mori takmer 1900 migrantov.

Autor TASR
Istanbul 10. januára (TASR) - Jedna osoba zomrela a sedem ďalších je nezvestných po tom, čo sa v sobotu v Egejskom mori pri pobreží Turecka potopil čln s migrantmi. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.

Turecká pobrežná stráž uviedla, že ďalších 37 pasažierov gumeného člnu bolo zachránených živých. Plavidlo sa potopilo pri západotureckom meste Dikili severne od Izmiru.

Dikili je malé prímorské letovisko vzdialené približne 20 kilometrov od gréckeho ostrova Lesbos. Ten mnoho migrantov využíva ako vstupnú bránu do Európskej únie. Podobné nešťastia počas cesty cez more sú podľa agentúry AFP pomerne bežné.

Z údajov Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) vyplýva, že v roku 2025 zmizlo alebo bolo nájdených utopených v Stredozemnom mori takmer 1900 migrantov.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Starý svetový poriadok umiera, časom vznikne nová architektúra

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Zima nám ešte ukáže, čo dokáže

OBRAZOM: Takto zasiahla snehová nádielka európske mestá

KOMENTÁR J. HRABKA: Návrat k normálu