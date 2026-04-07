Jeden útočník bol zabitý pri prestrelke pred konzulátom v Istanbule
Okolie konzulátu bolo okamžite uzavreté.
Autor TASR
Istanbul 7. apríla (TASR) — Jeden útočník bol v utorok zabitý a ďalší dvaja zranení pri prestrelke s políciou, ku ktorej došlo pred sídlom izraelského konzulátu v istanbulskej štvrti Bešiktaš. Ľahké zranenia utrpeli aj dvaja policajti, oznámil guvernér Istanbulu Davut Gül. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP a televíziu CNN Türk.
Turecké médiá uviedli, že muži, ktorí sa na konzulát pokúsili zaútočiť okolo 12.15 h miestneho času (11.15 h SELČ), boli ozbrojení strelnými zbraňami s dlhými hlavňami a oblečení v maskáčoch a na chrbtoch mali ruksaky.
Okolie konzulátu bolo okamžite uzavreté. Turecký minister spravodlivosti Akin Gürlek uviedol, že sa začalo vyšetrovanie tohto incidentu.
Turecký minister vnútra Mustafa Čiftči podľa televízie CNN Türk na sieti X napísal, že bola určená totožnosť „teroristov“. Všetci prišli do Istanbulu z Izmitu v prenajatom vozidle. Dvaja z nich sú bratia, pričom jeden má záznam v trestnom registri v súvislosti s drogami. Ďalší z mužov má väzby na náboženskú organizáciu.
Nemenované zdroje pre agentúry AFP a Reuters uviedli, že v Turecku sa momentálne nenachádzajú nijakí izraelskí diplomati, a to ani na konzuláte v Istanbule, ani na veľvyslanectve v Ankare. Gül v tejto súvislosti povedal, že na izraelskom konzuláte v Istanbule nie je žiadny diplomatický personál už dva a pol roka.
