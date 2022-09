Jeden z dvoch fungujúcich reaktorov elektrárne v Záporoží odstavili

Záporožie 1. septembra (TASR) - V ukrajinskej Záporožskej jadrovej elektrárni museli z dôvodu ruského ostreľovania odstaviť jeden z dvoch aktuálne fungujúcich reaktorov. Vo štvrtok to oznámil prevádzkovateľ tejto elektrárne, spoločnosť Enerhoatom, na ktorú sa odvoláva agentúra Reuters.



"V dôsledku ďalšieho smrteľného ostreľovania ruskými silami na mieste Záporožskej atómovej elektrárne bola aktivovaná núdzová ochrana a bol odstavený piaty prevádzkyschopný reaktor," napísal Enerhoatom na sociálnej platforme Telegram s tým, že sa rozbehli záložné generátory.



Spoločnosť dodala, že "reaktor č. 6 je naďalej v prevádzke v energetickom systéme Ukrajiny" a dodáva elektrinu pre vlastné potreby elektrárne.



V priebehu štvrtka by mal do Záporožskej atómovej elektrárne prísť 14-členný inšpekčný tím Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE). Táto návšteva sa očakáva v čase, keď sa Kyjev a Moskva obviňujú z provokácií, ktorých cieľom má byť údajne znemožniť inšpekciu MAAE.



Ukrajinskí predstavitelia obvinili vo štvrtok Rusko, že v ranných hodinách ostreľovalo mesto Enerhodar, ležiace v blízkosti záporožskej elektrárne. Tento závod na výrobu a rozvod elektriny je najväčšou jadrovou elektrárňou v Európe.



Šéf MAAE Rafael Grossi poznamenal, že jeho misia si je vedomá "zvýšenej vojenskej aktivity v oblasti", avšak napriek tomu sú jej členovia odhodlaní návštevu elektrárne zrealizovať a stretnúť sa s tamojším ukrajinským personálom.