Jeden z izraelských tankov omylom zasiahol egyptskú pozíciu

Káhira/Jeruzalem 22. októbra (TASR) - Hovorca egyptskej armády v nedeľu uviedol, že nešpecifikovaný počet príslušníkov pohraničnej stráže utrpeli ľahké zranenia, keď ich zasiahli črepiny granátu vypáleného z izraelského tanku. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Izraelská armáda predtým v nedeľu oznámila, že výstrel jedného z jej tankov "omylom zasiahol" egyptskú pozíciu neďaleko oblasti Kerem Šalom pri hraniciach Egypta s pásmom Gazy a Izraelom. Armáda vyjadrila nad incidentom ľútosť a dodala, že udalosť vyšetruje.



Egyptské médiá s odvolaním sa na svedkov uviedli, že zmienený incident nenaruší odoslanie pomoci do Gazy.



Konvoj 17 kamiónov s humanitárnou pomocou prešiel v nedeľu cez hraničný priechod Rafah do pásma Gazy. Ide o druhú zásielku pomoci z Egypta do tejto palestínskej enklávy od soboty, keď cez Rafah prešlo 20 kamiónov s humanitárnou pomocou.