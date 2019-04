Jeden z kňazov, ktorí pálili knihy v Gdansku, sa ospravedlnil

Čin tohto a ďalších dvoch kňazov farnosti Matky cirkvi vyvolal pobúrenie a paralely s totalitnými režimami či inkvizíciou.

Varšava 3. apríla (TASR) - Kňaz z farnosti v prístavnom meste Gdansk na severe Poľska, ktorý sa cez víkend "preslávil" verejným pálením kníh a iných predmetov, sa v stredu za svoje konanie ospravedlnil.



Čin tohto a ďalších dvoch kňazov farnosti Matky cirkvi vyvolal pobúrenie a paralely s totalitnými režimami či inkvizíciou. Informovali o ňom aj mnohé zahraničné médiá.



Kňazi však tvrdili, že konajú v súlade s učením Biblie týkajúcom sa modlárstva. Pálili pritom knihy o čarodejníckom učňovi Harrym Potterovi, publikácie o hinduizme, africkú masku, figúrky slona i mačky, ako aj dáždnik s obrázkom kreslenej postavičky Hello Kitty.



Príspevok podrobne popisujúci ich čin sa objavil na facebookovej stránke evanjelizačnej skupiny SMS z neba. Práve na tejto stránke Rafal Jaroszewicz, jeden z troch zúčastnených kňazov, zverejnil v stredu vyjadrenie, že mu je to "veľmi ľúto".



"Pálenie kníh a iných predmetov bolo nešťastné," napísal Jaroszewicz. Dodal, že to nebolo namierené voči žiadnej sociálnej skupine alebo náboženstvu, ani voči knihám či inej kultúre.



Ešte v pondelok pritom Jaroszewicz svoj čin pred kritikmi bránil, keď napísal, že "sníva o dni", keď "zabíjanie nenarodených detí" vyvolá taký istý rozruch ako pálenie kníh.



Vedenie katolíckej cirkvi v Poľsku sa napriek opakovaným výzvam na odsúdenie k tejto udalosti nevyjadrilo.



Agentúra AFP citovala reakciu rešpektovaného komentátora Lukasza Turského, ktorý "účasť detí" - miništrantov z farnosti - na pálení kníh a ďalších predmetov označil za "obzvlášť trestuhodnú".



Pripomenul, že v roku 1821 Heinrich Heine vo svojej dráme Almansor prišiel s prorockým výrokom: "Tí, čo pália knihy, napokon budú upaľovať aj ľudí."



V komentári v denníku Gazeta Wyborcza Turski pokračoval, že "o niečo vyše sto rokov neskôr, v nacistickom Nemecku, knihy Heineho a (Thomasa) Manna a mnohých ďalších významných umelcov v Berlíne pálili na kope a o niekoľko rokov neskôr v krematóriách spaľovali... obete ideologického šialenstva údajne civilizovaného sveta".



Kauza s pálením kníh sa objavila v situácii, keď sa vplyvná katolícka cirkev v Poľsku snaží riešiť dôsledky bezprecedentných odhalení o pedofílii medzi kňazmi.



Z prieskumu spoločnosti Kantor Millward Brown, ktorého výsledky zverejnili v pondelok, vyplýva, že 64 percent Poliakov si želá sekulárny štát, ďalších 29 percent opýtaných je proti a sedem percent nedokázalo zaujať nijaký názor.