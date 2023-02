Jeden z najobľúbenejších českých hercov Jaromír Hanzlík má 75 rokov

Český Těšín/Bratislava 16. február (TASR) – Vďaka svojmu všestrannému hereckému talentu sa stal Jaromír Hanzlík v 70. a 80. rokoch minulého storočia jedným z najobsadzovanejších českých hercov. Nezabudnuteľný výkon podal ako bytový referent Jindřich Mráček v komédii Jak utopit Dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách či ako utáraný, prostý a dobrácky Pepin vo filme Postřižiny.



Od narodenia jedného z najpopulárnejších českých divadelných, filmových a televíznych hercov Jaromíra Hanzlíka uplynie vo štvrtok 16. februára 75 rokov.



Jaromír Hanzlík sa narodil 16. februára 1948 v Českom Těšíne do umelecky založenej rodiny. Jeho matka pracovala ako asistentka réžie v Československej televízii a otec bol šéfom operety a neskôr kabaretný umelec. Prvé herecké skúsenosti získaval ešte ako dieťa v televíznych inscenáciách. Po gymnaziálnych štúdiách ho v roku 1966 prijali na Divadelnú fakultu Akadémie múzických umení v Prahe. V tom istom období však dostal aj ponuku stať sa členom súboru pražského Divadla na Vinohradech, ktorú pred štúdiom uprednostnil.



Napriek tomu, že nezískal herecké vzdelanie, etabloval sa ako umelec, ktorý dokáže presvedčivo stvárniť vážne i komediálne charaktery. Z významných úloh, ktorých sa úspešne zhostil v Divadle na Vinohradech možno spomenúť postavy Hamleta (Hamlet), Lúpežníka (Lúpežník), Chlestakova (Revízor), Raskoľnikova (Zločin a trest) či Cyrana (Cyrano z Bergeracu). Súbežne s divadlom sa umelec veľmi intenzívne objavoval aj pred kamerou.



V roku 1966 účinkoval po boku slovenskej herečky Zuzany Cigánovej v poetickej dráme Otakara Vávru Romance pro křídlovku a rolu mladého vojaka stvárnil vo filme Kočýr do Vídně (1966), do ktorého ho obsadil režisér Karel Kachyňa. Spolu s hereckou partnerkou Danielou Kolářovou si okrem iného zahral aj v dvoch snímkach inšpirovaných životom panovníka Karola IV. – v romantickej komédii Slasti Otce vlasti (1969) a v muzikáli Noc na Karlštejně (1973).



Obľúbeného českého herca si diváci môžu pamätať aj ako svedomitého právnika bytového úradu Jindřicha Mráčka z kultovej komédie Jak utopit doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách (1974) alebo tiež ako bezprostredného traktoristu Honzu z filmu Léto s kovbojem (1976).



Spolupráca s ďalším uznávaným filmovým tvorcom Jiřím Menzlom mu priniesla účinkovanie v komediálne ladených filmoch ako Postřižiny (1980), Slavnosti sněženek (1983) alebo Konec starých časů (1989). V deväťdesiatych rokoch minulého storočia sa Jaromír Hanzlík objavil v rozprávkach Nesmrtelná teta (1993) či O perlové panně (1997) a stal sa tiež moderátorom obľúbenej talk-show Úsměvy (1997).



Univerzálny herecký talent uplatnil aj v televíznych seriáloch Taková normální rodinka (1971), lekársky plášť si obliekol v legendárnych seriáloch Nemocnice na kraji města (1977) a Sanitka (1984), pričom sa objavil aj v pokračovaní týchto seriálov - Nemocnice na kraji města po dvaceti letech (2003) a Sanitka 2 (2013). Herec bol tiež súčasťou seriálovej adaptácie slávneho románu Eduarda Bassa Cirkus Humberto (1988) o osudoch cirkusantskej rodiny.



Napriek tomu, že Jaromír Hanzlík bol na vrchole svojej kariéry, rozhodol sa v roku 1992 umelecký súbor Divadla na Vinohradech v dôsledku fyzického i psychického vyčerpania opustiť. Takisto zanechal aj herecké aktivity pred kamerou a vracal sa k nim len sporadicky. Istý čas žil v ústraní so svojou partnerkou vo Švajčiarsku.



V novom tisícročí ho mohli diváci vidieť ako rušňovodiča vo filme Vlada Balka s názvom Pokoj v duši (2009). Predstavil sa tiež v thrilleroch Smyčka (2009) a Gangster Ka (2015). V roku 2019 sa dočkala uvedenia romantická snímka Leto s gentlemanom, v ktorej sa predstavil v jednej z hlavných úloh a zároveň k tomuto filmu napísal aj scenár.







