Jeden z obvinených v kauze pražského magistrátu asi spáchal samovraždu

Praha 21. júna (TASR) - Jeden z 13 obvinených v kauze manipulácie zákaziek pražského dopravného podniku Petr Adam pravdepodobne spáchal samovraždu. Adam bol obchodníkom v telekomunikačnom biznise a v pražskej kauze Dozimetr bol obvinený z podplácania. TASR informáciu prevzala zo serveru iDNES.cz.



Petra Adama našli mŕtveho v pondelok večer v sídle firmy MAR-TEL v pražskej časti Stodůlky. "Môžem potvrdiť, že sme dnes popoludní zasahovali v dome na Klausovej ulici. Šesťdesiatročný muž po našom príjazde, bohužiaľ, nejavil známky života," povedala hovorkyňa pražských záchranárov Jana Poštová.



Podľa serveru iDNES.cz sa Petr Adam s ďalším obvineným podnikateľom Jindřichom Špringlom snažili ovplyvniť zákazku na komplexný bezpečnostný systém, do ktorého chcel Adam dodať IP kamery za viac ako 50 miliónov korún (približne 2 milióny eur).



Polícia zdokumentovala, ako sa Adam a Špringl stretávali s Michalom Zdeňkom, členom dozornej rady dopravného podniku, ktorý na pochybný tender upozornil. Vlani v apríli mu v pražskom nákupnom centre Arkády Pankrác ponúkli úplatok, ak prestane s kritikou plánovanej zákazky. "Tristo v taške, keď sa to podpíše," povedal podľa policajných odposluchov Adam Zdeňkovi.



Na rovnakom mieste sa stretli o päť mesiacov znova a svoju ponuku ešte navýšili. "Prinesiem pol mega, po stovkách mesačne," povedal Adam. Podľa webu iDNES.cz tým myslel pol milióna českých korún (približne 20.000 eur) rozdelených na splátky po 100.000 korunách (približne 4.000 eur), ktoré by mu nosili v 15. deň v mesiaci.



S členom dozornej rady sa potom opäť stretli vo februári 2022. Na parkovisku v tom istom nákupnom centre mu Petr Adam hodil do auta zalepenú obálku. Michal Zdeněk však po celý čas spolupracoval s políciou a obálku kriminalistom ihneď odniesol. Bolo v nej 100.000 korún.



Polícia v kauze Dozimetr obvinila 13 ľudí, ktorí vytvorili organizovanú skupinu, systematicky obsadili kľúčové pozície v pražskom dopravnom podniku s cieľom, aby dosadení manažéri mohli ovplyvňovať výberové konania. Manipulácie so zákazkami dohadovali v konšpiračných bytoch, kde podľa polície tiež užívali drogy.